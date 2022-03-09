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    Події в Україні

    Окупанти обстрілюють Миколаїв із «Градів» та «Ураганів»

    У результаті обстрілу в Миколаєві виникли пожежі - Окупанти обстрілюють Миколаїв із «Градів» та «Ураганів»
    У результаті обстрілу в Миколаєві виникли пожежі
    фото: Новости-N

    Російські війсьові скидають на Миколаїв касетні бомби

    Увечері 9 березня російські окупанти розпочали обстріл Миколаєва з «Градів» та «Ураганів». Про повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Facebook.

    «Зараз по Миколаєву стріляють із напрямку Кропивницького «Градами» та «Ураганами». Або перевіряють на міцність наші блокпости, або готуються до наступу. Думаю, вночі нас теж обстрілюватимуть», - сказав він.

    У Миколаєві з 19 години вечора оголошена повітряна тривога.

    Сєнкевич закликав мешканців міста бути уважними. «Ночуйте або в підвалі, або дотримуючись правила «двох стін», - сказав мер.

    Він також наголосив, що ворог використовує заборонені у всьому світі касетні снаряди.

    Як повідомляє видання «Новости-N», сильного артилерійського обстрілу знову зазнав мікрорайон Тернівка в Миколаєві.

    Російські війська відкрили вогонь близько 20:00, коли на вулиці вже стемніло. Особливо постраждали будинки на вулиці Вазова та в районі виїзду на об'їзну дорогу.

    Очевидці повідомляють, що одразу в кількох місцях видно осередки пожеж.

    Як повідомлялося, у Миколаївській області 8 березня російські військові розстріляли мікроавтобус із персоналом дитячого будинку сімейного типу, є жертви.

    7 березня російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетною артилерією. Більшість бомб були касетними.

    Внаслідок масштабного обстрілу Миколаєва з реактивних систем залпового вогню в місті виникло п’ять пожеж, зруйновано житлові будинки.

    Теги: Росія окупанти війна обстріл Миколаїв #stoprussia
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    Окупанти обстрілюють Миколаїв із «Градів» та «Ураганів»