Окупанти обстрілюють Миколаїв із «Градів» та «Ураганів»
Російські війсьові скидають на Миколаїв касетні бомби
Увечері 9 березня російські окупанти розпочали обстріл Миколаєва з «Градів» та «Ураганів». Про повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Facebook.
«Зараз по Миколаєву стріляють із напрямку Кропивницького «Градами» та «Ураганами». Або перевіряють на міцність наші блокпости, або готуються до наступу. Думаю, вночі нас теж обстрілюватимуть», - сказав він.
У Миколаєві з 19 години вечора оголошена повітряна тривога.
Сєнкевич закликав мешканців міста бути уважними. «Ночуйте або в підвалі, або дотримуючись правила «двох стін», - сказав мер.
Він також наголосив, що ворог використовує заборонені у всьому світі касетні снаряди.
Як повідомляє видання «Новости-N», сильного артилерійського обстрілу знову зазнав мікрорайон Тернівка в Миколаєві.
Російські війська відкрили вогонь близько 20:00, коли на вулиці вже стемніло. Особливо постраждали будинки на вулиці Вазова та в районі виїзду на об'їзну дорогу.
Очевидці повідомляють, що одразу в кількох місцях видно осередки пожеж.
Як повідомлялося, у Миколаївській області 8 березня російські військові розстріляли мікроавтобус із персоналом дитячого будинку сімейного типу, є жертви.
7 березня російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетною артилерією. Більшість бомб були касетними.
Внаслідок масштабного обстрілу Миколаєва з реактивних систем залпового вогню в місті виникло п’ять пожеж, зруйновано житлові будинки.