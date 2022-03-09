Окупанти обстрілюють Миколаїв із «Градів» та «Ураганів»

У результаті обстрілу в Миколаєві виникли пожежі

Російські війсьові скидають на Миколаїв касетні бомби

Увечері 9 березня російські окупанти розпочали обстріл Миколаєва з «Градів» та «Ураганів». Про повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Facebook.

«Зараз по Миколаєву стріляють із напрямку Кропивницького «Градами» та «Ураганами». Або перевіряють на міцність наші блокпости, або готуються до наступу. Думаю, вночі нас теж обстрілюватимуть», - сказав він.

У Миколаєві з 19 години вечора оголошена повітряна тривога.

Сєнкевич закликав мешканців міста бути уважними. «Ночуйте або в підвалі, або дотримуючись правила «двох стін», - сказав мер.

Він також наголосив, що ворог використовує заборонені у всьому світі касетні снаряди.

Як повідомляє видання «Новости-N», сильного артилерійського обстрілу знову зазнав мікрорайон Тернівка в Миколаєві.

Російські війська відкрили вогонь близько 20:00, коли на вулиці вже стемніло. Особливо постраждали будинки на вулиці Вазова та в районі виїзду на об'їзну дорогу.

Очевидці повідомляють, що одразу в кількох місцях видно осередки пожеж.

Як повідомлялося, у Миколаївській області 8 березня російські військові розстріляли мікроавтобус із персоналом дитячого будинку сімейного типу, є жертви.

7 березня російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетною артилерією. Більшість бомб були касетними.

Внаслідок масштабного обстрілу Миколаєва з реактивних систем залпового вогню в місті виникло п’ять пожеж, зруйновано житлові будинки.