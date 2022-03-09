  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Кулеба прибув до Туреччини для переговорів з Лавровим

    Українська сторона готується, аби максимально ефективно провести ці перемовини - Кулеба прибув до Туреччини для переговорів з Лавровим
    Українська сторона готується, аби максимально ефективно провести ці перемовини
    фото з відкритих джерел

    Кулеба зустрінеться з Лавровим 10 березня

    Очільник МЗС України Дмитро Кулеба прибув до Туреччини для переговорів із головою МЗС країни-агресорки Сергієм Лавровим. Про це повідомив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.

    «На запрошення глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу Дмитро Кулеба прибув до Анталії для переговорів про припинення військових дій Росії та війни проти України», – йдеться у повідомленні.

    Кулеба зустрінеться з Лавровим 10 березня.

    Раніше Кулеба назвав вимоги, які висуватимуть росіянам:

    • припинення вогню;
    • звільнення українських територій;
    • вирішення усіх гуманітарних питань та катастроф, створених російською армією.

    Кулеба підкреслив, що завдяки ЗСУ, теробороні й усім українцям їде на ці переговори з сильною позицією. «Ми впевнені у собі, будемо витискати максимум в інтересах народу. Що буде на виході – залежатиме від того, з якими інструкціями їде на них Лавров», – зазначив він.

    Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що у четвер, 10 березня, в Анталії, Туреччина, запланована тристороння зустріч очільників МЗС Туреччини, України та Росії.

    Читайте також:
    Теги: Туреччина МЗС Росія ЗСУ санкції війна Дмитро Кулеба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кулеба прибув до Туреччини для переговорів з Лавровим