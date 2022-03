Кулеба прибув до Туреччини для переговорів з Лавровим

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба прибув до Туреччини для переговорів із головою МЗС країни-агресорки Сергієм Лавровим. Про це повідомив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.

«На запрошення глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу Дмитро Кулеба прибув до Анталії для переговорів про припинення військових дій Росії та війни проти України», – йдеться у повідомленні.

At the invitation of Turkey’s FM @MevlutCavusoglu, @DmytroKuleba has arrived in Antalya for the talks on Russia ceasing its hostilities and ending its war against Ukraine.