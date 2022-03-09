Кулеба прибув до Туреччини для переговорів з Лавровим

Кулеба зустрінеться з Лавровим 10 березня

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба прибув до Туреччини для переговорів із головою МЗС країни-агресорки Сергієм Лавровим. Про це повідомив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.

«На запрошення глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу Дмитро Кулеба прибув до Анталії для переговорів про припинення військових дій Росії та війни проти України», – йдеться у повідомленні.

At the invitation of Turkey’s FM @MevlutCavusoglu, @DmytroKuleba has arrived in Antalya for the talks on Russia ceasing its hostilities and ending its war against Ukraine. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 9, 2022

Кулеба зустрінеться з Лавровим 10 березня.

Раніше Кулеба назвав вимоги, які висуватимуть росіянам:

припинення вогню;

звільнення українських територій;

вирішення усіх гуманітарних питань та катастроф, створених російською армією.

Кулеба підкреслив, що завдяки ЗСУ, теробороні й усім українцям їде на ці переговори з сильною позицією. «Ми впевнені у собі, будемо витискати максимум в інтересах народу. Що буде на виході – залежатиме від того, з якими інструкціями їде на них Лавров», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що у четвер, 10 березня, в Анталії, Туреччина, запланована тристороння зустріч очільників МЗС Туреччини, України та Росії.