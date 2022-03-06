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    Події в Україні

    11-річний хлопчик самостійно перейшов кордон зі Словаччиною: батьки лишилися в Україні

    Дитина вразила словацьких волонтерів своєю безстрашністю - 11-річний хлопчик самостійно перейшов кордон зі Словаччиною: батьки лишилися в Україні

    Дитина вразила словацьких волонтерів своєю безстрашністю

    фото: ministerstvovnutraSR

    Маленький герой дістався із Запоріжжя

    11-річний український хлопчик став героєм минулої ночі. Він самостійно українсько-словацький кордон у суботу ввечері, 5 березня. Про це повідомили на сторінці словацького відомства у Facebook.

    Зазначається, що юний українець із Запоріжжя перейшов кордон до Словаччини з одним поліетиленовим пакетом, паспортом та номером телефону, написаним на руці. Він приїхав один, адже його батьки змушені були залишитися в Україні.

    Хлопця на кордоні зустріли словацькі волонтери. За їх словами, він був усміхненим і безстрашним.

    «Він підкорив нас рішучістю, гідною справжнього героя», – зазначили у міністерстві.

    Завдяки контакту, який батьки написали просто на його руці, хлопець зміг зв’язатися з рідними, які згодом його забрали.

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    Дитина вразила словацьких волонтерів своєю безстрашністю. фото: ministerstvovnutraSR
    Дитина вразила словацьких волонтерів своєю безстрашністю. фото: ministerstvovnutraSR
    Дитина вразила словацьких волонтерів своєю безстрашністю. фото: ministerstvovnutraSR

    Нагадаємо, обстановка на західному кордоні України спокійна – ДПСУ (фото).

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    Теги: Запоріжжя Словаччина Facebook батьки кордон біженці
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    11-річний хлопчик самостійно перейшов кордон зі Словаччиною: батьки лишилися в Україні