11-річний хлопчик самостійно перейшов кордон зі Словаччиною: батьки лишилися в Україні

Маленький герой дістався із Запоріжжя

11-річний український хлопчик став героєм минулої ночі. Він самостійно українсько-словацький кордон у суботу ввечері, 5 березня. Про це повідомили на сторінці словацького відомства у Facebook.

Зазначається, що юний українець із Запоріжжя перейшов кордон до Словаччини з одним поліетиленовим пакетом, паспортом та номером телефону, написаним на руці. Він приїхав один, адже його батьки змушені були залишитися в Україні.

Хлопця на кордоні зустріли словацькі волонтери. За їх словами, він був усміхненим і безстрашним.

«Він підкорив нас рішучістю, гідною справжнього героя», – зазначили у міністерстві.

Завдяки контакту, який батьки написали просто на його руці, хлопець зміг зв’язатися з рідними, які згодом його забрали.

Нагадаємо, обстановка на західному кордоні України спокійна – ДПСУ (фото).

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