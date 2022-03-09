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    Заявку на відшкодовування за пошкоджене під час війни майно можна буде подати в «Дії»

    Незабаром українці зможуть зареєструвати інформацію щодо того, яких збитків їм завдано внаслідок військових дії - Заявку на відшкодовування за пошкоджене під час війни майно можна буде подати в «Дії»
    Незабаром українці зможуть зареєструвати інформацію щодо того, яких збитків їм завдано внаслідок військових дії
    скріншот із відео

    Також з’явиться можливість зробити тимчасовий «єДокумент»

    Українці зможуть подати заявку на відшкодування за пошкоджене внаслідок війни з Росією майно через портал «Дія». Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму відеозверненні сьогодні, 9 березня.

    «Орієнтовно вже за тиждень в додатку «Дія» ми почнемо реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України. Кожен, хто залишився без даху над головою. Кожен, чий дім чи квартира була знищена окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в «Дії». Ми вже створили «Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури». І як тільки війна буде завершена, ми почнемо відновлювати усе, що зруйнував ворог», – заявив прем’єр-міністр.

    Також у «Дії» з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення – «єДокумент». Він міститиме паспортні дані, ІПН, а також за можливості фото.

    «Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах. «єДокумент» автоматично буде доступний всім користувачам «Дії», – поінформував Шмигаль.

    Нагадаємо, раніше уряд пояснив, як будуть здійснюватися соцвиплати.

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    Теги: війна українці військові квартира майно Денис Шмигаль
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    Заявку на відшкодовування за пошкоджене під час війни майно можна буде подати в «Дії»