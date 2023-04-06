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У розвідці РФ є багато противників війни, які можуть змінити хід історії – ФБР

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У розвідці РФ є багато противників війни, які можуть змінити хід історії – ФБР
У розвідувальних службах РФ багато «нещасних», яких ФБР хотіло б завербувати
фото з відкритих джерел

Для росіян війна проти України нібито йде «не так і спекотно»

У російській розвідці є багато противників війни в Україні. Про це він повідомив директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей, передає CNN.

Зазначається, що для росіян війна проти України нібито йде «не так і спекотно».

«Таким чином, багато росіян, зокрема співробітники російської розвідки, не надто задоволені цим», – сказав Рей.

Директора ФБР додав, що у розвідувальних службах РФ багато «нещасних», яких ФБР хотіло б завербувати, але «по-іншому».

«Ми хочемо, щоб вони знали, що ми хотіли б поговорити з ними. І вони, можливо, можуть зіграти свою роль у зміні ходу історії», – додав він.

Нагадаємо, триває 407-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби було відбито більш як 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Теги: війна росія окупанти

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