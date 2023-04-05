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Окупанти, ймовірно, готують «жест доброї волі» на Херсонщині: деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти, ймовірно, готують «жест доброї волі» на Херсонщині: деталі
Росіяни можуть готувати пастки для ЗСУ, створюючи ілюзію, що вони збираються залишати територію
фото ілюстративне

Ситуація в окупованій частині Херсонської області дуже складна

Російські загарбники активно скуповують цивільні речі на ринках Херсонщини, знову йде хвиля пограбувань та мародерства. Це може свідчити, що окупанти найближчим часом тікатимуть з області. Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі «24 каналу».

Те ж саме відбувалося, коли ЗСУ наступали на правий берег Херсонської області.

Водночас Соболевський зазначив, що варто дуже обережно аналізувати дії росіян, бо вони підступні та враховують, що Україна спостерігає за тим, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Тому це може бути пастка для ЗСУ.

«Вони можуть готувати пастки для ЗСУ, створюючи ілюзію, що вони збираються залишати територію. Але ми бачимо певні ознаки, що дійсно можливий «жест доброї волі». Їхні військові активно скуповують цивільні речі на місцевих ринках, знову йде хвиля пограбувань та мародерства», – пояснив він.

Ситуація в окупованій частині Херсонської області дуже складна. Регіон перебуває у стані гуманітарної кризи, людей обмежують навіть в отриманні медичної допомоги та пересуванні.

«Ворог дуже активно просуває примусову паспортизацію. Люди просто вимушені отримувати цей паспорт, тому що це вже питання виживання. Люди не хочуть жити в «рускому мірі», не хочуть цього громадянства. Але, на жаль, там створені такі умови, що деякі люди змушені це робити», – зазначив посадовець.

Заступник голови Херсонської обласної ради зауважив, що місцевим варто уникати будь-якої комунікації з російськими окупантами, наскільки це можливо.

Нагадаємо, триває 406-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Теги: Херсонщина окупанти ЗСУ війна

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