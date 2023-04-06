Окупанти під Бахмутом отримали термобаричні ракетні системи – ISW

Аналітики оцінили, чи дасть термобарична вогнеметна система російським військам вирішальної переваги

Російські сили під Бахмутом використовують термобаричні артилерійські системи ТОС-1А. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики кажуть, що геолокаційні кадри відео підтверджують, що російські війська просунулися на північ від Бахмута (на північ від Хромового в 2 км від міста і на північний схід від Оріхово-Василівки в 11 км).

Російські джерела стверджують, що бійці ПВК «Вагнер» захопили будівлю школи на захід від стадіону «Металург» у центрі Бахмута.

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ISW спостерігала за силами ВДВ, включаючи 76-ту та 106-ту гвардійські повітряно-десантні дивізії, в районі Бахмута, і відеозаписи бойових дій, опубліковані 5 квітня, показують, як російські сили використовують ТОС-1А для ударів по цілях у Бахмуті.

ТОС-1А «Солнцепьок» – російська важка вогнеметна система залпового вогню калібру 220-мм. Веде вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами. До складу системи ТОС-1А входять: Бойова машина БМ-1 (виріб 634Б) з пусковою установкою на шасі танка – 1 од;

Транспортно-заряджаюча машина ТЗМ-Т (виріб 563) на шасі танка – 2 од;

Некеровані реактивні снаряди (НКРС) калібра 220 мм МО.1.01.04 або МО.1.01.04М.

Аналітики зазначили, що термобарична вогнеметна система ТОС-1А «Солнцепьок» - система рівня військового округу, але її застосування, на думку ISW, не дасть російським військам вирішальної переваги.