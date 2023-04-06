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Що відбувається в епіцентрі бойових дій: свіжі дані від Генштабу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Що відбувається в епіцентрі бойових дій: свіжі дані від Генштабу
За добу ЗСУ відбили понад 60 ворожих атак
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 6 квітня

Триває 407-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби було відбито більш як 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 6 квітня.

Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби противник завдав три ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню.

Високою залишається ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.

РФ і надалі використовує повітряний простір та територію республіки Білорусь, її військову інфраструктуру.

Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Тур'я, Леонівка, Печенюги Чернігівської області; Середина-Буда, Стукалівка, Безсалівка та Волфине Сумської області, а також Одноробівка, Уди, Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Липці, Нескучне, Огірцеве, Зибине та Бочкове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Куп'янськ, Кучерівка, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Невського та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Зарічне, Торське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Також протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Богданівка та Іванівське. Підрозділи сил оборони відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Біла Гора, Клебан-Бик, Торецьк та Шуми Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області, успіху не мав. Лише біля Мар’їнки здійснив понад 25 безуспішних атак. Ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БпЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник нарощує у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Обстріляв понад 35 населених пунктів. Серед них – Времівка і Новопіль Донецької області; Малинівка, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новопавлівка, Кам'янське Запорізької області, а також Новоолександрівка, Гаврилівка, Новоберислав, Козацьке, Миколаївка, Львове, Іванівка, Антонівка, Степанівка та Чорнобаївка Херсонської області.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Наші захисники знищили російський вертоліт Ка-52 та два БпЛА типу «Орлан» і Supercam.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, три склади боєприпасів, три позиції засобів протиповітряної оборони та чотири станції радіоелектронної боротьби противника.

Дії загарбників на окупованих територіях

Противник продовжує використовувати медичні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях. Так, місцеву лікарню Малої Білозерки, що у Запорізькій області, окупанти облаштували під військовий шпиталь. Наразі у цивільному медичному закладі працюють російські медики. Вони надають свої послуги виключно російським військовослужбовцям. Станом на 2 квітня поточного року на лікуванні перебувало близько 80 загарбників з пораненнями різного ступеня важкості.

Теги: війна росія окупанти ЗСУ Бахмут

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