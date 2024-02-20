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Їв гілки замість їжі: на Черкащині чоловік два тижні блукав лісом

Катерина Іванова
glavcom.ua
Їв гілки замість їжі: на Черкащині чоловік два тижні блукав лісом
На Черкащині знайшли чоловіка, який майже два тижні блукав лісом
фото: Поліція Черкаської області

Чоловік у лісі втратив орієнтир й не зміг знайти шлях до свого авто на незнайомій місцевості

Живим та неушкодженим знайшли 39-річного чоловіка, який зник у Черкасах 7 лютого. Його шукали поліцейські, лісівники, військові, нацгвардійці та небайдужі громадяни. Про це повідомили у пресслужбі Поліції Черкаської області.

Зазначається, що про зникнення місцевого жителя до поліції 8 лютого повідомила жінка, яка розповіла, що вранці її брат поїхав на автомобілі Renault Duster й за добу додому не повернувся. Мобільний зв’язок з чоловіком теж обірвався.

Пошуки зниклого почали працівники Черкаського районного управління поліції. Вони встановили, що автомобіль рухався в напрямку міста Сміла. Далі правоохоронці продовжили пошуки на території Смілянщини.

«Згодом до нас надійшла інформація про те, що неподалік села Балаклея, в лісовому масиві працівники лісового господарства виявили Renault Duster, проте чоловіка в машині не було. Тоді до пошуків залучили поліцейських кінологів, працівників Смілянського відділення поліції, небайдужих громадян, військових та нацгвардійців», – зазначають правоохоронці.

Впродовж двох тижнів пошукові групи прочісували чагарники, болото, обстежили кілометри лісового масиву. Поліцейські використовували квадрокоптер та тепловізор. І лише сьогодні, 20 лютого, коли працівники поліції вкотре проходили біля річки Ірдинь чоловіка було знайдено.

Їв гілки замість їжі: на Черкащині чоловік два тижні блукав лісом фото 1
фото: Поліція Черкаської області

«Він був знесилений, проте загрози життю та здоров’ю немає», – повідомили медики.

З’ясувалося, що чоловік у лісі втратив орієнтир й не зміг знайти шлях до свого авто на незнайомій місцевості. Вижити йому допомогло гілля дерев і трава замість їжі.

Поліція подякувала всім, хто був залучений до пошукової операції.

Нагадаємо, на Полтавщині поліція затримала банду, яка планувала вбивство депутата облради.

Також поліція розповіла нові подробиці вбивства українського баскетболіста в Німеччині. 

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Теги: автомобіль поліція мобільний зв’язок жінка чоловік

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