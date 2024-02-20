Їв гілки замість їжі: на Черкащині чоловік два тижні блукав лісом

На Черкащині знайшли чоловіка, який майже два тижні блукав лісом

Чоловік у лісі втратив орієнтир й не зміг знайти шлях до свого авто на незнайомій місцевості

Живим та неушкодженим знайшли 39-річного чоловіка, який зник у Черкасах 7 лютого. Його шукали поліцейські, лісівники, військові, нацгвардійці та небайдужі громадяни. Про це повідомили у пресслужбі Поліції Черкаської області.

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Зазначається, що про зникнення місцевого жителя до поліції 8 лютого повідомила жінка, яка розповіла, що вранці її брат поїхав на автомобілі Renault Duster й за добу додому не повернувся. Мобільний зв’язок з чоловіком теж обірвався.

Пошуки зниклого почали працівники Черкаського районного управління поліції. Вони встановили, що автомобіль рухався в напрямку міста Сміла. Далі правоохоронці продовжили пошуки на території Смілянщини.

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«Згодом до нас надійшла інформація про те, що неподалік села Балаклея, в лісовому масиві працівники лісового господарства виявили Renault Duster, проте чоловіка в машині не було. Тоді до пошуків залучили поліцейських кінологів, працівників Смілянського відділення поліції, небайдужих громадян, військових та нацгвардійців», – зазначають правоохоронці.

Впродовж двох тижнів пошукові групи прочісували чагарники, болото, обстежили кілометри лісового масиву. Поліцейські використовували квадрокоптер та тепловізор. І лише сьогодні, 20 лютого, коли працівники поліції вкотре проходили біля річки Ірдинь чоловіка було знайдено.

фото: Поліція Черкаської області

«Він був знесилений, проте загрози життю та здоров’ю немає», – повідомили медики.

З’ясувалося, що чоловік у лісі втратив орієнтир й не зміг знайти шлях до свого авто на незнайомій місцевості. Вижити йому допомогло гілля дерев і трава замість їжі.

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Поліція подякувала всім, хто був залучений до пошукової операції.

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