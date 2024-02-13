Вбивство українського баскетболіста в Німеччині. Поліція розповіла нові подробиці

Нападник завдав двом українцям щонайменше дев'ять ударів ножем лише в груди та живіт

У німецькій поліції розповіли нові подробиці про 15-річного нападника, який смертельно поранив 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, ще один зараз перебуває у важкому стані у лікарні. Про це повідомляє Bild.

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За словами офіцера поліції, нападник завдав двом українцям щонайменше дев'ять ударів ножем лише в груди та живіт.

«Йому, очевидно, було байдуже, що хтось загине. І не було жодних ознак каяття, коли його заарештували. Мабуть, він заціпенів від багатьох кримінальних злочинів і зіткнень з поліцією», – зазначив представник поліції.

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Крім двох українців 15-річний німець турецького походження також напав на 13-річну дівчинку з Лівану та 14-річного школяра з Сирії. Вони хотіли прийти на допомогу, коли побачили, що підліток вдарив ножем баскетболістів.

«Вони отримали так звані поранення рук і кистей. Вони отримали серйозні поранення, але, на щастя, не небезпечні для життя. Одного з них вже виписали з лікарні», – розповів слідчий.

Правоохоронці підкреслили, до нападу на українських спортсменів 15-річний підліток скоїв безліч інших злочинів і перебував на обліку в поліції землі Північний Рейн-Вестфалія.

Районний суддя видав ордер на арешт хлопця за вбивство з необережності та завдання тяжких тілесних ушкоджень. Крім нього був заарештований ще один 14-річний хлопець, який також брав участь у нападі, проте не завдавав ножових поранень.

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«Це незрозумілий вчинок, абсолютно безглуздий. Нападник навмисно шукав конфронтації з набагато старшими, вищими і більш спортивними українцями, а потім негайно і безжально застосував ніж», – додав офіцер.

Як стало відомо, 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, було вбито в Німеччині. Зазначається, що у Дюссельдорфі на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка напали невідомі з ножами. Повідомляється, що на місці злочину були свідки. Єрмаков раніше грав у дитячих командах «Тейваз» та «5T.EAM-ДЮСШ-12» (2006 р.н.). Також у складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року у Болгарії.

Також відомо, що міністерство закордонних справ України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині.

До слова, у справі про вбивство українського баскетболіста Володимира Єрмакова відомо ще про двох постраждалих, окрім юнаків з України. Також відомо про двох підозрюваних, одного з яких вже звільнили з-під варти.