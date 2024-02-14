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На Полтавщині поліція затримала банду, яка планувала вбивство депутата облради

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Полтавщині поліція затримала банду, яка планувала вбивство депутата облради
Правоохоронці затримали вісім учасників озброєної банди на чолі з кримінальним авторитетом
фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Майже пів року підозрювані готували вбивство депутата Полтавської обласної ради

Правоохоронці затримали членів банди в Полтавській області, які планували скоїти вбивство поліцейського і депутата облради. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора і Національна поліція України.

За даними слідства, діяла банда в Кременчуці Полтавської області.

Протягом вересня 2023 – лютого 2024 років підозрювані готували вбивство заступника начальника одного з районних управлінь поліції в Дніпропетровській області та депутата Полтавської обласної ради.

Поліцейського мали намір позбавити життя через професійну діяльність, а депутата – у зв'язку з громадською роботою по боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.

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Банда діяла у Кременчуці Полтавської області
фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Правоохоронці вже встановили причетність учасників банди до умисного вбивства жителя Кременчука, який із ними конфліктував. У вересні 2023 року чоловіка застрелили з мисливської рушниці неподалік від місця проживання.

«Другою жертвою міг стати кременчуківець, який продав рушницю підозрюваним, однак під час переслідування йому вдалося втекти від учасників банди», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронцями затримали вісім учасників озброєної банди на чолі з кримінальним авторитетом. До складу банди входили син організатора та його знайомі.

Наразі чоловікам повідомлено про підозру в:

  • умисному вбивстві;
  • замаху, приготуванні умисного вбивства;
  • вимаганні чужого майна;
  • бандитизмі;
  • незаконному зберіганні, придбанні вогнепальної зброї та боєприпасів;
  • незаконній переробці вогнепальної зброї, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, організатору інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу. Наразі чотирьом особам уже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, щодо інших – питання вирішується.

До слова, на околиці одного з прикордонних населених пунктів Ковельщини прикордонники спільно зі співробітниками СБУ збили квадрокоптер із двома пакунками. Як згодом з'ясувалося, в них було 22,5 кілограма гашишу.

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Теги: Полтавщина поліція банда вбивство депутат

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