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Валіза з тілом у парку Тернополя: поліція затримала причетних до злочину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Валіза з тілом у парку Тернополя: поліція затримала причетних до злочину
Валізу у парку виявили діти
фото: Поліція Тернопільської області/Facebook

Розтин показав, що 84-річна жінка померла природною смертю від легенево-серцевої недостатності

У Тернополі в парку «Сопільче» дві дівчинки виявили валізу з тілом жінки всередині. На моторошну знахідку діти натрапили неподалік ставка. Поліція затримала чоловіка – він викинув труп своєї матері. Про це повідомляє Zaxid.net.

За даними поліції, чоловік – уродженець Росії – разом із матір'ю орендував квартиру в Тернополі, 84-річна жінка хворіла та померла напередодні.

Чоловік заявив, що злякався, поклав її тіло у валізу та вивіз у парк. Після цього втік з Тернополя, його затримали в Одесі.

Розтин показав, що 84-річна жінка померла природною смертю від легенево-серцевої недостатності.

Поліцейські надають правову кваліфікацію діям чоловіка, кримінальну справу можуть перекваліфікувати зі ст. 115 (умисне вбивство) на ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що в Тернополі в парку «Сопільче» перехожі виявили валізу, всередині якої був труп жінки.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці попередили замовне вбивство. Місцевий мешканець хотів смерті свого сусіда за 10 тисяч доларів. 

Також правоохоронці встановили, що у Дніпрі семеро хлопців віком від 14 до 19 років причетні до скоєння умисного вбивства безпритульної жінки.

Крім того, в Києві було жорстоко вбито військового. Правоохоронці знайшли тіло зниклого чоловіка в одній із водойм на околиці міста, а його автомобіль – в одному зі спальних районів столиці.

Теги: вбивство автомобіль поліція жінка чоловік поховання

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