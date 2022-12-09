У Києві та області діятимуть екстрені відключення світла

Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію

Сьогодні, 9 грудня, у Києві та Київській області продовжують діяти екстрені відключення електроенергії. Про це ідеться в повідомленні на сайті ДТЕК Київські електромережі.

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«Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють», зазначають у ДТЕК і закликають «набратися терпіння та зберігати спокій».

Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію.

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Нагадаємо, міжнародна некомерційна організація гуманітарної допомоги Корпус милосердя (Mercy Corps) повідомила, що національна енергосистема України може «впасти» до Різдва, якщо Росія продовжить атаки.