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У Києві та області діятимуть екстрені відключення світла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві та області діятимуть екстрені відключення світла
Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють
фото з відкритих джерел

Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію

Сьогодні, 9 грудня, у Києві та Київській області продовжують діяти екстрені відключення електроенергії. Про це ідеться в повідомленні на сайті ДТЕК Київські електромережі.

«Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють», зазначають у ДТЕК і закликають «набратися терпіння та зберігати спокій».

Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію.

Нагадаємо, міжнародна некомерційна організація гуманітарної допомоги Корпус милосердя (Mercy Corps) повідомила, що національна енергосистема України може «впасти» до Різдва, якщо Росія продовжить атаки. 

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Теги: електроенергія Київщина ДТЕК

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