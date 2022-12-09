Олександр Харченко: Сподіваюсь, що російські енергетики опиняться у Гаазі

Директор Центру досліджень енергетики: Україна відновить енергетику лише через два-три роки після перемоги

5 грудня Росія випустила по Україні 70 ракет. Понад 60 вдалося збити, проте решта влучили в об’єкти у кількох областях. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що окупанти поцілили в енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях. Одразу після цього у кількох регіонах почалися аварійні відключення світла. Зокрема, без струму лишилась частина Кривого Рогу, Сумщина та Миколаївщина. В Одесі були знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії. Крім того, без електроенергії того дня лишилась більша частина Житомира.

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Зовсім без відключень електроенергії поки не вийде

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що 90% абонентів, які того дня постраждали через атаку по інфраструктурі, вже вдалося підключити електроенергію. Проте ситуація покращилася не у всіх областях.

«Ракетна атака 5 грудня була середньої потужності. Допомогла не лише система ППО, а й додаткові фізичні засоби, встановлені на багатьох об’єктах енергетичної інфраструктури. Вже є певні інженерні рішення, застосовані в енергосистемі, та відпрацьовані сценарії. Результатом стало те, що проблем національного масштабу не виникло, система стабільно працювала й фактично продовжила так само працювати. Були значні пошкодження енергосистем в окремих регіонах. Вони не були настільки серйозними, щоби їх не можна було швидко відновити», – пояснює Харченко.

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Однак до сьогодні у мережі зберігається енергодефіцит – не вистачає 17-20% загальної потужності виводу електроенергії, щоби закрити потреби всіх українських споживачів. Тому графіки відключень тривають і, попри надії, до них доведеться звикати.

Олександр Харченко: «Російські енергетики на карті показують, куди бити ракетами» фото: Facebook Олександра Харченко

Російські терористи розстрілюють бригади ремонтників у Херсоні

На сьогодні найскладніша ситуація в енергетиці у Київському та Харківському регіонах, а також в Одесі. Але найгірше – у Херсоні.

«У Херсоні триває відновлення, усі працюють і крок за кроком відновлюють живлення. Атаки на місцеву інфраструктуру відбуваються кожні дві години – російські терористи практично цілодобово знищують об’єкти інфраструктури і розстрілюють аварійні бригади, які їдуть ремонтувати пошкоджене обладнання», – повідомив Харченко.

Крім того, під час кожного обстрілу фіксується велика кількість кібератак на енергосистему України.

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Україна за кілька годин до вторгнення встигла від’єднатися від Білорусі та РФ

За словами директора Центру досліджень енергетики, російські обстріли не хаотичні – вони знають, куди цілити. Ба більше, перед кожним обстрілом росіяни вивчають кілька можливих сценаріїв того, як розгортатимуться події. «Вони не просто знають, куди і як бити, вони щодразу намагаються досягнути певних цілей. Щоправда, не досягають. Але ми кожного разу розуміємо, що вони хотіли зробити, – каже Олександр Харченко. – Треба розуміти, що до 24 лютого Україна була частиною об’єднаної з Росією та Білоруссю енергосистеми. За кілька годин до початку повномасштабного вторгнення ми від’єдналися від цієї системи. Спеціалісти, які займалися технічним від’єднанням, приїхавши додому, почули вибухи. Тобто я хочу сказати, що російські енергетики добре знають, де та що розташоване в українській енергосистемі. Так само і ми знаємо, що та де розташоване у російській та білоруській енергосистемах. Російські енергетики показують військовим на мапі конкретні дані: «Отут стоїть диспетчерська, у неї треба поцілити». Вони навіть знають особисто тих людей, які сидять у цій диспетчерській, оскільки вони спілкувалися під час координації мереж. Тому сподіваюсь, що велика кількість енергетиків буде у Гаазі, оскільки те, що вони роблять, вказуючи цілі, – це поза межами людяності»

Україна експортує електроенергію в інші країни?

У соцмережах регулярно вигулькують сповнені обурення дописи, мовляв, поки ми сидимо без світла, держава продовжує експортувати електроенергію. Олександр Харченко наголошує: такі заяви – пряма брехня, яку доволі легко спросутвати.

«На сайті «ENTSO-E» (європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, яка об'єднує 43 операторів у 39 країнах європейського континенту, – «Главком»), можна побачити весь імпорт та експорт електроенергії безлічі країн. І там чітко можна побачити нулі біля України, тому що ми у балансі: скільки електроенергії в Європу пішло – стільки і повернулося», – наголошує директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. З України справді виходить електроенергія, проте не на продаж, а щоби заживлювати окремі регіони, пояснює він.

«Для стабілізації нашої мережі ми часто використовуємо «обхідний шлях» через Європу. Наприклад, щоби передати електроенергію у Київ чи Одесу, частину її пускають через Європу і потім вона повертається в Україну. Без таких технічних рішень нам було б значно складніше», – каже експерт.

За два-три місяці після перемоги відключень вже би не було

Директор Центру досліджень сумнівається, що після перемоги Україна поверне собі «довоєнну енергосистему» швидко і у такому ж стані, у якому вона була до війни.

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«Навряд чи ми будемо відновлювати енергосистему до довоєнного рівня – скоріш за все, буде інша конфігурація. Але якщо уявити, що ми перемогли сьогодні, споживачі би вже за два тижні змогли жити у спокійному графіку відключень. Тобто чотири години вони відключені, а увесь інший час електрика є. Ще за два-три місяці відключення взагалі би пішли у минуле і усі споживачі отримували би електрику цілодобово, як це було до війни. Але на повне відновлення системи до довоєнного стану знадобиться два-три роки. Цей час потрібний, аби ми надійно зарезервували і відновили якісну сучасну систему. З урахуванням того, що хочемо мати більш енергоефективну та «зелену» енергосистему», – пояснює Олександр Харченко.

Зараз в Україну вже їде велика кількість запчастин і компонентів для відновлення енергосистеми. Постачають не лише партнери, а й приватні компанії (спонсори) у Польщі та Німеччині, дуже допомагають країни Балтії та Великої сімки. Але досі існує велика потреба в обладнанні для відновлення високовольтних ліній і високотехнологічних трансформаторів.

«Цей апарат, який нам необхідний, його треба кілька місяців виготовляти, оскільки це дуже високотехнологічне обладнання. Тому, за підтримки партнерів, ми шукаємо це обладнання у всьому світі. А оскільки Україна зобов’язана перейти на стандарти ЄС в усіх аспектах, фактично ми водночас переозброюємо енергосистему України за західними стандартами», – додає директор Центру досліджень енергетики.

Аліна Євич, «Главком»