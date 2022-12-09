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Олександр Харченко: Сподіваюсь, що російські енергетики опиняться у Гаазі

Енергетична тривога
glavcom.ua
Олександр Харченко: Сподіваюсь, що російські енергетики опиняться у Гаазі
Навіть якщо перемога буде завтра – з відключеннями світла доведеться жити кілька місяців поспіль
фото: Юлія Полібіна

Директор Центру досліджень енергетики: Україна відновить енергетику лише через два-три роки після перемоги

5 грудня Росія випустила по Україні 70 ракет. Понад 60 вдалося збити, проте решта влучили в об’єкти у кількох областях. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що окупанти поцілили в енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях. Одразу після цього у кількох регіонах почалися аварійні відключення світла. Зокрема, без струму лишилась частина Кривого Рогу, Сумщина та Миколаївщина. В Одесі були знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії. Крім того, без електроенергії того дня лишилась більша частина Житомира.

Зовсім без відключень електроенергії поки не вийде

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що 90% абонентів, які того дня постраждали через атаку по інфраструктурі, вже вдалося підключити електроенергію. Проте ситуація покращилася не у всіх областях.

«Ракетна атака 5 грудня була середньої потужності. Допомогла не лише система ППО, а й додаткові фізичні засоби, встановлені на багатьох об’єктах енергетичної інфраструктури. Вже є певні інженерні рішення, застосовані в енергосистемі, та відпрацьовані сценарії. Результатом стало те, що проблем національного масштабу не виникло, система стабільно працювала й фактично продовжила так само працювати. Були значні пошкодження енергосистем в окремих регіонах. Вони не були настільки серйозними, щоби їх не можна було швидко відновити», – пояснює Харченко.

Однак до сьогодні у мережі зберігається енергодефіцит – не вистачає 17-20% загальної потужності виводу електроенергії, щоби закрити потреби всіх українських споживачів. Тому графіки відключень тривають і, попри надії, до них доведеться звикати.

Олександр Харченко: «Російські енергетики на карті показують, куди бити ракетами»
Олександр Харченко: «Російські енергетики на карті показують, куди бити ракетами»
фото: Facebook Олександра Харченко

Російські терористи розстрілюють бригади ремонтників у Херсоні

На сьогодні найскладніша ситуація в енергетиці у Київському та Харківському регіонах, а також в Одесі. Але найгірше – у Херсоні.

«У Херсоні триває відновлення, усі працюють і крок за кроком відновлюють живлення. Атаки на місцеву інфраструктуру відбуваються кожні дві години – російські терористи практично цілодобово знищують об’єкти інфраструктури і розстрілюють аварійні бригади, які їдуть ремонтувати пошкоджене обладнання», – повідомив Харченко.

Крім того, під час кожного обстрілу фіксується велика кількість кібератак на енергосистему України.

Україна за кілька годин до вторгнення встигла від’єднатися від Білорусі та РФ

За словами директора Центру досліджень енергетики, російські обстріли не хаотичні – вони знають, куди цілити. Ба більше, перед кожним обстрілом росіяни вивчають кілька можливих сценаріїв того, як розгортатимуться події. «Вони не просто знають, куди і як бити, вони щодразу намагаються досягнути певних цілей. Щоправда, не досягають. Але ми кожного разу розуміємо, що вони хотіли зробити, – каже Олександр Харченко. – Треба розуміти, що до 24 лютого Україна була частиною об’єднаної з Росією та Білоруссю енергосистеми. За кілька годин до початку повномасштабного вторгнення ми від’єдналися від цієї системи. Спеціалісти, які займалися технічним від’єднанням, приїхавши додому, почули вибухи. Тобто я хочу сказати, що російські енергетики добре знають, де та що розташоване в українській енергосистемі. Так само і ми знаємо, що та де розташоване у російській та білоруській енергосистемах. Російські енергетики показують військовим на мапі конкретні дані: «Отут стоїть диспетчерська, у неї треба поцілити». Вони навіть знають особисто тих людей, які сидять у цій диспетчерській, оскільки вони спілкувалися під час координації мереж. Тому сподіваюсь, що велика кількість енергетиків буде у Гаазі, оскільки те, що вони роблять, вказуючи цілі, – це поза межами людяності»

Україна експортує електроенергію в інші країни?

У соцмережах регулярно вигулькують сповнені обурення дописи, мовляв, поки ми сидимо без світла, держава продовжує експортувати електроенергію. Олександр Харченко наголошує: такі заяви – пряма брехня, яку доволі легко спросутвати.

«На сайті «ENTSO-E» (європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, яка об'єднує 43 операторів у 39 країнах європейського континенту, – «Главком»), можна побачити весь імпорт та експорт електроенергії безлічі країн. І там чітко можна побачити нулі біля України, тому що ми у балансі: скільки електроенергії в Європу пішло – стільки і повернулося», – наголошує директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. З України справді виходить електроенергія, проте не на продаж, а щоби заживлювати окремі регіони, пояснює він.

«Для стабілізації нашої мережі ми часто використовуємо «обхідний шлях» через Європу. Наприклад, щоби передати електроенергію у Київ чи Одесу, частину її пускають через Європу і потім вона повертається в Україну. Без таких технічних рішень нам було б значно складніше», – каже експерт.

За два-три місяці після перемоги відключень вже би не було

Директор Центру досліджень сумнівається, що після перемоги Україна поверне собі «довоєнну енергосистему» швидко і у такому ж стані, у якому вона була до війни.

«Навряд чи ми будемо відновлювати енергосистему до довоєнного рівня – скоріш за все, буде інша конфігурація. Але якщо уявити, що ми перемогли сьогодні, споживачі би вже за два тижні змогли жити у спокійному графіку відключень. Тобто чотири години вони відключені, а увесь інший час електрика є. Ще за два-три місяці відключення взагалі би пішли у минуле і усі споживачі отримували би електрику цілодобово, як це було до війни. Але на повне відновлення системи до довоєнного стану знадобиться два-три роки. Цей час потрібний, аби ми надійно зарезервували і відновили якісну сучасну систему. З урахуванням того, що хочемо мати більш енергоефективну та «зелену» енергосистему», – пояснює Олександр Харченко.

Зараз в Україну вже їде велика кількість запчастин і компонентів для відновлення енергосистеми. Постачають не лише партнери, а й приватні компанії (спонсори) у Польщі та Німеччині, дуже допомагають країни Балтії та Великої сімки. Але досі існує велика потреба в обладнанні для відновлення високовольтних ліній і високотехнологічних трансформаторів.

 «Цей апарат, який нам необхідний, його треба кілька місяців виготовляти, оскільки це дуже високотехнологічне обладнання. Тому, за підтримки партнерів, ми шукаємо це обладнання у всьому світі. А оскільки Україна зобов’язана перейти на стандарти ЄС в усіх аспектах, фактично ми водночас переозброюємо енергосистему України за західними стандартами», – додає директор Центру досліджень енергетики.

Аліна Євич, «Главком»

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Теги: держава електроенергія росія імпорт окупанти Україна Укренерго експорт блекаут

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