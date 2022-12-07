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Як дефіцит електроенергії вплине на ціни продуктів: прогноз Мінагрополітики

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Як дефіцит електроенергії вплине на ціни продуктів: прогноз Мінагрополітики
фото з відкритих джерел

Частка електроенергії в залежності від типу продукції впливає на ціну від 3% до 5%

Через відключення електроенергії в Україні ціни на продукти харчування зростуть на декілька відсотків. Таке подорожчання очікуються, якщо ситуація буде такою, як зараз. Про це в етері телемарафону заявив заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

«Частка електроенергії в залежності від типу продукції впливає на ціну від 3% до 5%. Все залежить від того, яка надалі буде частота відключень і, відповідно, від потреб використання альтернативних джерел, які є дорожчими. Якщо ситуація буде поточною, з прогнозованим плановим відключенням, то суттєвого здорожчання не передбачається. Будуть незначні коригування, на кілька відсотків, але не більше»‎, – сказав він.

Крім того, чиновник додав, що багато альтернативних джерел, тобто генераторів, вже в дорозі до України. Вони замовлені за кошти підприємств, а також профінансовані міжнародними партнерами. Доставка очікується найближчим часом.

Висоцький заявив, що для базового продуктового кошику відключення електроенергії фізичних загроз не спричиняє. За його словами, в Україні вирощують значно більше зернових, олійних культур і продуктів їх переробки, аніж потрібно для внутрішнього споживання. Значна частина цієї продукції завжди відправляється на експорт, але за необхідності вона буде спрямована не на експорт, а на внутрішній ринок.

Раніше повідомлялося, що яйця та курятина можуть подорожчати ще більше, адже блекаути можуть призвести до дефіциту важливих продуктів. Відключення електроенергії в Україні через ракетні удари дестабілізують роботу птахопідприємств, тож це призводять до збільшення собівартості виробництва та цін.

Попри прогнозоване зростання цін на продукти, деякі з них останнім часом стали за нижчою ціною – експертка назвала продукти, які подешевшали в листопаді.

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Теги: ціни продукти блекаут електроенергія

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