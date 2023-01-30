«Кадировці» згвалтували у Мелітополі пропагандистку з РФ та побили оператора

Органи правопорядку, підконтрольні окупантам, відмовилися розслідувати справу про напад на пропагандистів

Група «кадировців» у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області напали на знімальну групу російського НТВ. Пропагандистку зґвалтували, а оператора – побили. Про це повідомляє Telegram-канал «Ищи своих».

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Зазначається, що цю тему заборонили висвітлювати в новинах, щоб не дискредитувати армію РФ, утім телеканал вже звернувся до слідчого комітету Росії. У мережі оприлюднили нібито звернення російської телекомпанії НТВ до слідкому РФ з проханням допомогти у розслідуванні злочинів, скоєних проти їхньої знімальної групи.

У заяві зазначається, що їхня журналістка Ольга Зенкова та оператор Артем Епіфанов перебували у місті за редакційним завданням. 17 січня вони вечеряли в ресторані «Воронцовський», коли на них напали чоловіки в камуфляжній формі, які представилися «бійцями батальйону Ахмат».

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Внаслідок інциденту оператор Епіфанов отримав травми середньої тяжкості, а пропагандистку зґвалтували. Представники телеканалу скаржаться, що органи правопорядку, підконтрольні окупантам, відмовилися розслідувати цю справу, а гауляйтер Балицький не відповів на звернення.

На сайті НТВ вказано, що журналістка Ольга Зенкова справді у них працює, її дані розміщені у розділі «кореспонденти в регіонах».

До слова, ця російська журналістка перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську пропаганду, її внесено у базу сайту «Миротворець». Оператора Епіфанов теж внесений у базу «Миротворець». Раніше він знімав російські пропагандистські ролики на окупованій частині Луганської та Донецької областей.

Раніше The New York Times повідомляло, що російські командири заохочують підлеглих до зґвалтувань.