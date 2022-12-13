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Путінські посіпаки почали пожирати одне одного: терорист Гіркін висміяв Кадирова

Юрій Лящук
glavcom.ua
Путінські посіпаки почали пожирати одне одного: терорист Гіркін висміяв Кадирова
Раніше Кадиров обіцяв взяти Київ за три дні
фото з відкритих джерел

Командир спецназу «Ахмат» Апти Алаудінов доповів Кадирову, що «ні про який відступ російських військ мова не йде»

Російський терорист Ігор Гіркін-Стрєлков розкритикував главу Чеченської Республіки Рамзана Кадирова, який заявив, що ситуація у зоні проведення спецоперації перебуває під повним контролем російських військ.

У свою чергу, командир спецназу «Ахмат» Апти Алаудінов впевнено доповів Кадирову, що «ні про який відступ російських військ мова не йде».

Стрєлков у своєму Телеграм-каналі висміяв заяви Кадирова та Алаудінова.

«Ну ось, нарешті! Пам'ятається, був у СВО етап «конкретний», потім був «ефективний», а тепер ось і «ні про який відступ не йдеться».

Ну-с, от і подивимося, – чиї прогнози виправдаються – веселого Кадирова або всяких там скигліїв... Я особисто ставлю на Кадирова – він за весь час СВО жодного разу не помилився... А що не взяв Київ за три дні (як погрожував), то він обіцяв взяти, тільки якщо йому накажуть. А йому не наказали... Тож усі питання знову до нашого міністерства оборони, яке керує СВО», – написав Гіркін.

Раніше терорист Ігор Гіркін-Стрєлков розкритикував військове командування РФ за спорудження неефективних ліній стримування української армії на фронті. За його словами, такі інженерні спорудження застаріли щонайменше на 80 років.

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Теги: путін Україна росія війна Рамзан Кадиров Ігор Гіркін

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