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The New York Times: Російські командири заохочують підлеглих до зґвалтувань

Олександра Садова
glavcom.ua
The New York Times: Російські командири заохочують підлеглих до зґвалтувань
зображення ілюстративне
фото з відкритих джерел

Російські військовослужбовці застосовували тортури та сексуальне насильство над жінками віком від 4 до 80 років

Слідчі виявили численні докази сексуального насильства російських загарбників над українцями. Вище російське командування знає про зґвалтування своїми військовими на тимчасово окупованих територіях України, а іноді навіть заохочує до цього. Офіс Генерального прокурора систематизував сексуальні злочини та встановив чітку модель поведінки окупантів. Про це пише The New York Times.

Журналісти поспілкувалися із постраждалими від сексуального насильства у різних регіонах країни, а також із прокурором із ведення справ сексуального насильства Іриною Діденко. У матеріалі йдеться про кілька жахливих історій, де російські військовослужбовці застосовували тортури, сексуальне насильство над жінками віком від 4 до 80 років.

У Херсоні на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 26-річну українку Ольгу прив’язали до столу голою по пояс. Протягом 15 хвилин слідчий нецензурно лаявся на її адресу, потім накинув на неї куртку і впустив до кімнати ще сімох чоловіків.

«Це було страшно. Я не знала, що буде далі», – згадувала вона. 

26-річна українка Ольга зазнала сексуального насильства з боку російських військових під час затримання у Херсоні

Після розслідування деяких територій, звідки відступила Росія, незалежна міжнародна комісія повідомила в ООН про «ряд військових злочинів, скоєних в Україні», включаючи випадки сексуального насильства щодо жінок і дівчат.

Жертвами були жінки віком до 80 років до 4-річної дівчинки, яку примушували до орального сексу з солдатом. Також відомо про понад десяток випадків групових зґвалтувань, примусу членів родини спостерігати за сексуальним насильством над родичем та сексуального насильства над затриманими.

Ірина Діденко, яка керує відділом прокуратури з розслідування таких злочинів, відкрила вже 154 справи про сексуальне насильство на ґрунті конфлікту. Справжня цифра, за її словами, «набагато, набагато більше».

Ірина Діденко, яка очолює відділ прокуратури з розслідування таких злочинів, каже, що реальна кількість випадків сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, «набагато, набагато перевищує» 154 справи, які вона порушила

За її словами, в одному з раніше окупованих сіл Київської області психологи виявили, що кожна дев’ята жінка зазнала сексуального насильства. Ірина Діденко додала, що сотні людей постраждали від сексуального насильства та тортур у російських ізоляторах.

Вікторія, 42-річна жінка з Київської області, тремтить, коли розповідає, як на початку березня російські солдати застрелили її сусіда, а потім потягли її та дружину сусіда на зґвалтування.

«Страх все ще залишається. Іноді, коли відключається електрика, мене охоплює страх, і я відчуваю, що вони можуть повернутися», – поділилася вона.

Вікторія, 42-річна жінка з Київської області, розповіла, як на початку березня російські солдати застрелили її сусіда, а потім витягли її та дружину сусіда на зґвалтування

Є докази того, що російські командири знали про зґвалтування або навіть заохочували його, кажуть чиновники. Вейн Джордаш, британський юрист, який консультує українську прокуратуру, сказав, що він бачив ознаки мовчазної згоди командирів серед 30 справ, які він розглянув.

Пані Діденко розповіла, що є чітка схема поведінки, коли російські війська захоплюють територію: «Наземні війська приїжджають, а на другий-третій день починаються зґвалтування».

У Херсоні слідчі знайшли щонайменше чотири великі ізолятори із явними доказами системних тортур під час російських окупантів. У підвалі бізнес-центру затримані спали на шматках картону в цілковитій темряві та вирізали на стіні підрахунки для підрахунку днів і повідомлень. «О Боже, дай сили», — було написано в одному.

«Дай, Боже, сил», – йдеться біля висіченого хреста у підвалі, у якому російські військові затримували людей у Херсоні

«Це була кімната тортур, — розповідає 30-річний прокурор області Ярослав Манько. Правоохоронці виявили гумову палицю, металеві наручники та електрогриль, якою, за словами пана Манько, обпікали затриманим пальці. Також знайшли список російських офіцерів, які там працювали. Прокуратура та міська влада заявили, що в ізоляторах відбувалося масове сексуальне насильство, включаючи зґвалтування кийками та удари електричним струмом по статевих органах.

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Теги: окупанти війна Україна зґвалтування росіяни

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