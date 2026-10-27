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Карта бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2026 року
Триває 1707-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На костянтинівському напрямку зафіксовано 22 атаки

За минулу добу на фронті відбулося 196 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Минулої доби противник завдав одного ракетного удару та 72 авіаційних ударів, під час яких скинув 247 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9679 дронів-камікадзе та здійснили 2518 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 12 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони скупчення живої сили та техніки противника.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Уланове, Рогізне, Нескучне, Бачівськ, Вовківка, Гірки, Нововасилівка, Миколаївка, Яструбщина, Марчишина Буда, Лужки, Потапівка, Сопич, Кучерівка, Стара Гута, Харківка Сумської області; Гута-Студенецька, Михальчина-Слобода, Карповичі, Клюси, Гірськ, Янжулівка Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Кореньок.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2026 року фото 1

Минулої доби агресор здійснив одну штурмову дію, завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши п'ять КАБів, здійснив 44 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

На південно-слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили шість атак противника. Загарбники атакували в районах населених пунктів Волохівське, Охрімівка, Шабельне та Чугунівка.

На куп'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2026 року фото 3

Ворог тричі намагався покращити своє положення, проводячи наступальні дії в бік Радьківки.

На лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2026 року фото 4

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти проводили сім штурмових дій у бік населених пунктів Зелена Долина, Колодязі та Лиман.

На слов'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2026 року фото 5

Противник здійснив три атаки у районах населених пунктів Озерне, Крива Лука та Миколаївка.

На краматорському напрямку

Противник штурмових дій не проводив.

На костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2026 року фото 6

Зафіксовано 22 атаки. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Райського, Новопавлівки, Вільного та Кучерового Яру.

На покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2026 року фото 7

26 атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Новий Донбас, Добропілля, Вільне, Святогорівка, Світле, Мирне, Сергіївка, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія.

На олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2026 року фото 8

Ворог один раз штурмував у бік Піддубного.

На гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2026 року фото 9

Окупанти 15 разів атакували позиції українських захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Тернувате, Єгорівка, Різдвянка, Воздвижівка, Нове Запоріжжя, Верхня Терса, Гірке та Чарівне.

Нагадаємо, триває 1707-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт Генштаб війна

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