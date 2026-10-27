Карта бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2026 року

На костянтинівському напрямку зафіксовано 22 атаки

За минулу добу на фронті відбулося 196 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Минулої доби противник завдав одного ракетного удару та 72 авіаційних ударів, під час яких скинув 247 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9679 дронів-камікадзе та здійснили 2518 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 12 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони скупчення живої сили та техніки противника.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Уланове, Рогізне, Нескучне, Бачівськ, Вовківка, Гірки, Нововасилівка, Миколаївка, Яструбщина, Марчишина Буда, Лужки, Потапівка, Сопич, Кучерівка, Стара Гута, Харківка Сумської області; Гута-Студенецька, Михальчина-Слобода, Карповичі, Клюси, Гірськ, Янжулівка Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Кореньок.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Минулої доби агресор здійснив одну штурмову дію, завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши п'ять КАБів, здійснив 44 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили шість атак противника. Загарбники атакували в районах населених пунктів Волохівське, Охрімівка, Шабельне та Чугунівка.

На куп'янському напрямку

Ворог тричі намагався покращити своє положення, проводячи наступальні дії в бік Радьківки.

На лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти проводили сім штурмових дій у бік населених пунктів Зелена Долина, Колодязі та Лиман.

На слов'янському напрямку

Противник здійснив три атаки у районах населених пунктів Озерне, Крива Лука та Миколаївка.

На краматорському напрямку

Противник штурмових дій не проводив.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 22 атаки. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Райського, Новопавлівки, Вільного та Кучерового Яру.

На покровському напрямку

26 атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Новий Донбас, Добропілля, Вільне, Святогорівка, Світле, Мирне, Сергіївка, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія.

На олександрівському напрямку

Ворог один раз штурмував у бік Піддубного.

На гуляйпільському напрямку

Окупанти 15 разів атакували позиції українських захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Тернувате, Єгорівка, Різдвянка, Воздвижівка, Нове Запоріжжя, Верхня Терса, Гірке та Чарівне.

Нагадаємо, триває 1707-й день повномасштабної війни в Україні.