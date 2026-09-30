Як Путін планує поставити Європу на коліна і позбавити Україну грошей

Російський диктатор готує удар по головній опорі України – європейському фінансуванню: найближчі місяці можуть стати випробуванням для єдності ЄС і самого Києва

Головна міжнародна ціль Пуітіна на найближчі шість-девʼять місяців - розвалити фінансування України зі сторони ЄС. А без приблизно $70 млрд зовнішньої допомоги нам не буде звідки брати гроші.

1. Найближчі дні і тижні Путін буде посилювати гібридні удари по ЄС. Я вже писав і лише повторю: дрони, вибухівка, великі інформаційні кампанії – це нова «терористична нормальність» для ЄС. І географія країн, де це застосовується, буде розширятися.

2. На фоні цих терактів та різкого росту цін на пальне і, особливо, на дизель РФ буде масовано вкладатися в велику інформаційну кампанію «досить годувати Україну». Насправді наступні півроку – рік стають найбільшим випробуванням для ЄС після 2022 року.

Але зараз ми маємо кардинально іншу соціологічну ситуацію. Рівень підтримки України кратно менший, а виборчі загрози для України після виборів у Франції та потенційний позачергових виборів в Німеччині кратно вищий.

3. Розвал фінансової коаліції для України означатиме ще не крах, але точно колосальну кризу ЄС, як утворення, яке досі трималося, попри все, на певних цінностях. І, якщо воно станеться, то, з відносно коротким часовим лагом, воно призведе до фрагментації ЄС, як цінністюного політичного утворення. А це, як ми розуміємо, є не лише ідеєю фікс Путіна, але входить в коло інтересів КНР та Дональда Трампа. Тому тут Путін точно матиме доволі розтягнуті червоні лінії.

4. Щодо конвенційноі війни в Європі (країнах Балтії), то тут все залежить від готовності Німеччини та Польщі воювати. І, між іншим, від позиції Лі Пен. Відповідь на питання «Що буде, якщо Росія нападе на Естонію, Литву чи Латвію» перш за все передбачає відповідь на питання: «Чи вступиться Польща та Німеччина за них і чи не змінить це позицію партію Лі Пен щодо Росії». Щодо ядерного шантажу, то це лише шантаж. Ніякої ядерної ракети Росія не запустить.

5. А тепер щодо нас. Нам потрібно створювати нову переговорну коаліцію. Без цього – ми втрачаємо дорогоцінний час. Це наша головна задача натгаступні тижні, а не місяці.