Скільки ще воюватиме Росія: Bloomberg розкрив плани Кремля

Водночас реальні витрати Путіна на війну можуть бути ще більшими

Москва планує зберігати рекордні військові витрати щонайменше протягом трьох років

Росія планує зберегти високий рівень військових витрат щонайменше на найближчі три роки. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, який вивчив бюджетні плани російського уряду, пише «Главком».

Згідно з документами, у 2027 році Москва планує витратити на війну 17,1 трлн рублів (понад $200 млрд). Це приблизно на 27% більше, ніж Росія спочатку закладала на оборонні потреби у бюджеті на 2027 рік. За три роки сукупні витрати на оборону мають становити близько 50 трлн рублів.

Таким чином, бюджетні плани Кремля свідчать про готовність зберігати масштабне фінансування війни протягом тривалого періоду. Видання зазначає, що Москва шукає додаткові джерела доходів для покриття таких витрат – зокрема, планує отримувати кошти від податків на надприбутки гірничодобувних компаній та продажу конфіскованих активів.

Водночас реальні витрати Росії на війну можуть бути ще більшими, оскільки частина військових видатків проходить за іншими статтями бюджету. Reuters повідомляє, що крім 17,1 трлн рублів на оборону у 2027 році, ще 4,3 трлн рублів передбачено на категорію «Національна безпека».

Для порівняння, у 2026 році в російському бюджеті спочатку було передбачено 12,1 трлн рублів на оборону. Фактичний обсяг видатків за цією статтею Москва засекретила.

Збільшення військових витрат відбувається на тлі погіршення фінансової ситуації в Росії. Уряд РФ очікує дефіцит бюджету у 2027 році та планує нарощувати запозичення. За даними Reuters, у 2027 році Росія розраховує залучити 7,7 трлн рублів запозичень – на 43% більше, ніж роком раніше.

Водночас Москва планує підвищувати податкове навантаження та шукати додаткові доходи, оскільки надходження від нафти й газу скорочуються. Це дозволяє Кремлю продовжувати фінансування війни, не скорочуючи заплановані оборонні видатки.

Журналісти зазначають, що закладені в бюджет показники не означають, що війна гарантовано триватиме саме три роки. Однак вони демонструють, що російська влада формує фінансовий план, розрахований на продовження масштабних військових витрат упродовж цього періоду.

Варто нагадати, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ продовжить спільний курс із Росією у війні проти України. Він також назвав себе та російського президента Володимира Путіна «співагресорами». Про це Лукашенко розповів під час зустрічі з главами делегацій, які беруть участь у засіданні Євразійської міжурядової ради в Мінськ.