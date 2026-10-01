Трамп назвав причину, чому США не передали Україні потужні боєприпаси

Трамп не уточнив, про який саме тип боєприпасів йдеться, а також не назвав їхню кількість

Президент США заявив, що Київ не має необхідних засобів для їхнього застосування

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не передав Україні деякі потужні боєприпаси, оскільки українська сторона нібито не має необхідних засобів для їхнього застосування. Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами, пише «Главком».

За словами Трампа, йдеться про озброєння, для використання якого потрібні відповідні літаки та інше обладнання. Він пояснив, що без необхідних платформ передача таких боєприпасів не мала б практичного сенсу.

Трамп не уточнив, про який саме тип боєприпасів йдеться, а також не назвав їхню кількість. Водночас президент США наголосив на необхідності враховувати можливості України під час ухвалення рішень про постачання озброєння.

Україна продовжує отримувати від партнерів різні види озброєння для протиповітряної оборони, авіації та ударних спроможностей. Зокрема, Київ використовує американські F-16, для яких партнери постачають озброєння та боєприпаси. Наприкінці вересня Bloomberg повідомляв про переговори України з європейськими країнами та виробниками щодо закупівлі десятків тисяч 20-мм снарядів для цих винищувачів.

Також варто нагадати, що Дональд Трамп заявив, що ключовою причиною збитків і проблем на світовому ринку дизельного палива є не події на Близькому Сході, а масштабне виведення з ладу російських нафтопереробних заводів.