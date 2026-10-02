В окупованому Криму після вибухів почалися відключення світла

Окупанти пов'язують перебої з нічною атакою безпілотників на енергетичні об'єкти

На півострові запровадили графік подачі електроенергії, в одному з районів світло дають по три години

В окупованому Криму після серії вибухів почалися перебої з електропостачанням. Частина населених пунктів залишилася без світла, а в Курманському районі запровадили погодинні обмеження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву окупаційного «Крименерго».

Представники окупантів заявили, що ситуація з безперебійним постачанням електроенергії на півострові залишається складною. Енергетики, за твердженням окупаційної влади, працюють над відновленням мереж.

У Курманському районі окупанти запровадили графік подачі електроенергії за схемою три години зі світлом і три години без нього. Голова окупаційної адміністрації району Василь Грабован пояснив обмеження аварією на високовольтних мережах. «Бригади РЕМ працюють над ліквідацією наслідків», – заявив представник окупантів.

Російські ЗМІ пов'язують перебої з нічною атакою безпілотників на енергетичні об'єкти окупованого Криму. Водночас Україна наразі офіційно не коментувала ці повідомлення.

У Нижньогірському районі після вибухів повідомляли про влучання в електричну підстанцію. Через пошкодження частина населеного пункту залишилася без електропостачання.

Варто нагадати, що нещовдавно на окупованому півострові вже запроваджували обмеження подачі світла через вибухи на підстанціях.