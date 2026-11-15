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Келлог оцінив шанси на завершення війни після переговорів в Абу-Дабі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Келлог оцінив шанси на завершення війни після переговорів в Абу-Дабі
Келлог висловив сподівання, що США залишатимуться посередником у переговорах і не братимуть безпосередньої участі у фінальних домовленостях
фото з відкритих джерел

Одним із варіантів просування до миру генерал назвав модель поетапного припинення вогню вздовж лінії фронту

Колишній спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог висловив обережний оптимізм щодо перспектив завершення війни після останнього раунду тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. На його думку, позитивного результату можна досягти, оскільки до переговорного процесу нарешті залучені люди, які мають повноваження ухвалювати рішення та зацікавлені в пошуку компромісу. Про це американський генерал заявив проєкту «Ремовська Інтерв’ю», інформує «Главком».

Чому Келлог оптимістично оцінює переговори

За словами Келлога, одним із позитивних сигналів стало оновлення складу російської переговорної делегації. Замість бізнесмена Кирила Дмитрієва її очолив помічник президента РФ Володимир Мединський, який раніше представляв Москву на переговорах з Україною.

Американський генерал визнав, що Мединський дотримується жорсткої позиції та озвучував сумнівні заяви, однак звернув увагу на те, що цього разу Росія привезла на переговори цілу команду.

«Це означає, що ви розмовлятимете з людьми, які зацікавлені знайти рішення – принаймні я на це сподіваюся», – зазначив Келлог.

Він також позитивно оцінив українську делегацію, до якої увійшли секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов та народний депутат Давид Арахамія.

«Я думаю, що зараз, хоч обидві сторони і є «яструбами», за столом переговорів нарешті сидять потрібні люди», – наголосив генерал.

Водночас він застеріг від очікувань швидкого укладення угоди, зазначивши, що сам факт участі належних представників обох сторін уже є важливим кроком.

Росія намагається змінити тему переговорів

Окремо американський генерал прокоментував намагання Москви змістити акцент переговорів із завершення війни проти України на формування нової архітектури безпеки в Європі.

За його словами, така поведінка є типовою для Росії, яка намагається шукати альтернативні варіанти обговорення. Однак українська та європейська сторони мають не дозволити Кремлю відвернути увагу від головного питання – припинення війни.

Келлог звернув увагу на участь у процесі представників Європейського Союзу, НАТО та європейських держав, зокрема Німеччини, Великої Британії, Франції та Італії. На його думку, їхня присутність має допомогти захистити європейські інтереси.

«Саме українська та європейська делегації мають сказати: «Ні, ми на це не підемо», – підкреслив він.

Генерал також висловив сподівання, що США залишатимуться посередником у переговорах і не братимуть безпосередньої участі у фінальних домовленостях.

Як один із можливих варіантів поступового просування до миру Келлог назвав модель поетапного припинення вогню вздовж лінії фронту. На його переконання, головне зараз – щоб за переговорним столом були представники України, Росії та Європи, уповноважені ухвалювати остаточні рішення.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Росія намагається використати мирні переговори для повернення до ультиматумів, які висувала НАТО ще наприкінці 2021 року. Аналітики Інституту вивчення війни звернули увагу на прагнення Кремля відновити вплив на країни Східної Європи та обмежити військову присутність Альянсу в регіоні.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що новий потужний пакет американської підтримки, який поєднуватиме санкції проти Росії та постачання озброєння Україні, може змусити російського диктатора Володимира Путіна погодитися на реальні кроки для завершення війни. На думку глави держави, відповідне рішення Конгресу США здатне створити можливості для деескалації вже до кінця 2026 року. 

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Теги: переговори Кіт Келлог росія США Україна

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