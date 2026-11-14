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Головні досягнення Абу-Дабі. Зеленський прозвітував українцям про результати перемовин

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Головні досягнення Абу-Дабі. Зеленський прозвітував українцям про результати перемовин
10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії
фото: Офіс президента

Президент: «Є більше 30 країн: 27 в Євросоюзі плюс країни, які не входять в ЄС. Усі ці країни хочуть розуміти, що відбувається в переговорному процесі»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа долучиться до наступного раунду тристоронніх переговорів зі США, Україною та Росією. За його словами, американська сторона вже обговорила цю пропозицію з Москвою та отримала згоду всіх учасників. Про це глава України сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Американська сторона вважає важливим, що вони взагалі розблокували цей тристоронній переговорний процес. І була почута наша наполегливість щодо приєднання Європи до цього формату. Вони підтримали, що наступного разу Європа буде не в сусідній кімнаті, як це було зараз в Абу-Дабі, а за одним столом перемовин і в нас буде спільна адженда. Американці поїхали і з цією пропозицією в Москву теж, повернулися і сказали, що всі сторони це погодили», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що під час зустрічі з європейськими партнерами наголосив на недоцільності того, щоб Україна самостійно обирала одну людину для представлення інтересів усієї Європи. За його словами, наразі тривають консультації та обговорення щодо кандидатури представника, однак він не хоче, щоб це питання спричинило розкол серед європейських країн. Він пояснив, що Україна залежить від підтримки Європи, а отже, і від її єдності, тому не повинна брати на себе відповідальність за такий вибір. Він попросив європейських партнерів визначитися з кандидатурою до кінця листопада.

Водночас Зеленський повідомив, що за домовленістю остаточне слово щодо представника Європи залишатиметься за Україною. Він наголосив на необхідності налагодити контакти між Європою, США та Росією щодо порядку денного переговорів, який буде зрозумілим і прийнятним для України та європейських країн. «Є більше 30 країн: 27 в Євросоюзі плюс країни, які не входять в ЄС. Усі ці країни хочуть розуміти, що відбувається в переговорному процесі, бо вони підтримують нас. Хтось більше, хтось менше, але підтримка є. Хтось – військово, хтось – гуманітарно, хтось – політично. Ми всі повинні бути в одній команді», – підкреслив він.

«В Абу-Дабі була така робоча версія: лідери ЄС і НАТО, бо там обговорювалися гарантії безпеки, відновлення країни і загальне закінчення війни. Так може бути представлена Європа, якщо це не буде якась одна людина, яку вибрали всі. Від Американської сторони двоє представників, тому від Європи теж може бути кілька людей. От під час цих зустрічей в Абу-Дабі були радники з питань нацбезпеки чотирьох країн із ЄС та поза ЄС: Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія. Це один із варіантів, але може бути й інший варіант. Хтось пропонує Фінляндію, Норвегію. Є бачення, що може бути Польща. Є кілька різних критеріїв. Головне – Європа буде, і тепер Європа повинна вирішити і потім з нами акцептувати, хто саме це буде. Скоріш за все це буде 3, 4, 5 людей, які представляють Європу в цілому», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії – перші за дев’ять місяців у такому форматі. Сторони обговорювали припинення війни, гарантії безпеки, територіальне питання та гуманітарні домовленості. Одним із результатів стало узгодження підготовки масштабного обміну полоненими. Після завершення зустрічей американські посланці вирушили до Москви, а звідти – до Ірландії на зустріч із Володимиром Зеленським.

До слова, президент Володимир Зеленський підбив підсумки переговорів зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, а також дипломатичних контактів протягом тижня.

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Теги: Володимир Зеленський переговори

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