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Зеленський пояснив, як американці можуть схилити Путіна до миру

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Зеленський пояснив, як американці можуть схилити Путіна до миру
Володимир Зеленський назвав санкції та нове озброєння ключовими інструментами впливу на позицію Росії
фото: BBC, Zelenskiy / Official

Президент назвав кроки Конгресу, які здатні змінити позицію росіян

Президент України Володимир Зеленський вважає, що новий потужний пакет американської підтримки, який поєднуватиме санкції проти Росії та постачання озброєння Україні, може змусити російського диктатора Володимира Путіна погодитися на реальні кроки для завершення війни. На думку глави держави, відповідне рішення Конгресу США здатне створити можливості для деескалації вже до кінця 2026 року. Про це Зеленський заявив під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній кореспондент «Главкома».

За словами президента, ключову роль у зміні позиції Кремля може відіграти готовність американських законодавців ухвалити масштабний пакет допомоги Україні.

«Я вважаю, що Росія буде готова піти на більш реалістичні кроки в той момент, коли Конгрес Сполучених Штатів Америки буде готовий ухвалити рішення щодо сильного пакету підтримки для України. У пакеті можуть бути дві речі – санкції і зброя», – наголосив Зеленський.

Глава держави нагадав, що подібний підхід уже пропонував Дональду Трампу восени 2024 року, коли той ще був кандидатом у президенти США.

Президент розповів, що під час зустрічі з Трампом у Trump Tower у Нью-Йорку представив йому український План перемоги. Документ передбачав посилення України, яке мало створити передумови для реальних переговорів із Росією.

«Коли восени 2024 року у нас із Дональдом Трампом була зустріч у Trump Tower – він ще був кандидатом у президенти, – я привіз йому План перемоги. У Плані перемоги була зрозуміла річ: ви допомагаєте нам ось так, даєте нам ось це – і ви побачите, що Путін сяде за стіл перемовин і буде готовий до реальних кроків», – зазначив Зеленський.

На переконання президента, Україна має повернутися до раніше розроблених механізмів посилення власних позицій. Він провів паралель із прагненням Путіна знову порушувати питання гарантій безпеки та перегляду європейської безпекової архітектури.

«Я вважаю, що так само, як Путін повертається до ідеї “гарантій” або нової структури безпеки в Європі, так само і Україна повинна повернутися до ідеї свого посилення саме такими напрямами, які були розроблені, які вже є і які можуть вплинути на ситуацію», – пояснив глава держави.

Зеленський припустив, що підтримка відповідної ініціативи Конгресом США могла б відкрити нові дипломатичні можливості вже найближчими місяцями.

«Якщо Україна може рухатись таким напрямком, а Конгрес США зможе подумати про підтримку такої ідеї, то до кінця року у сторін справді є можливість спробувати домовитися про хоч якусь деескалацію», – заявив президент.

За його словами, це створило б можливість для переговорів не лише для України та її партнерів, а й для Росії, яка, на думку Зеленського, робить ставку на продовження війни взимку.

Президент наголосив, що посилення українських оборонних можливостей має продемонструвати Кремлю переваги дипломатичного врегулювання над подальшими бойовими діями.

«Бо якщо Україна посилиться, краще спробувати дипломатію, а не випробовувати це посилення. Такий мотив має бути сприйнятий Путіним», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про намір демократів у Конгресі США посилити підтримку України та тиск на Росію. Серед озвучених пріоритетів – військове фінансування на $15 млрд, посилення української протиповітряної оборони, захист енергетики та перегляд санкційної політики Вашингтона. 

Також «Главком» писав про труднощі з ухваленням нових санкцій проти Росії в американському Конгресі. За даними Bloomberg, двопартійна ініціатива щодо посилення економічного тиску на Москву зіткнулася з опором у Палаті представників. Законопроєкт, зокрема, передбачав можливість запровадження 100-відсоткових мит проти найбільших покупців російських енергоносіїв.

Крім того, «Главком» повідомляв про результати переговорів американських представників із Путіним. Після зустрічі в Москві 12 листопада Джаред Кушнер анонсував наступний раунд переговорів України, США та Росії, присвячений пошуку шляхів завершення війни. 

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Теги: путін США переговори Володимир Зеленський війна тиск

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