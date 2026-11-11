Головна Світ Політика
search button user button menu button
1722-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Кремль хоче повернути НАТО до кордонів 1997 року: ISW розкрив задум Путіна

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Кремль хоче повернути НАТО до кордонів 1997 року: ISW розкрив задум Путіна
Москва намагається використати переговорний процес для просування ширших геополітичних вимог
фото: пресслужба СЗР

Москва намагається перетворити переговори щодо завершення війни в Україні на обговорення нової архітектури безпеки Європи та відродити ультиматуми, висунуті Заходу ще у 2021 році

Кремль намагається змістити фокус тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі з припинення війни на зміну архітектури європейської безпеки. Зокрема, Москва прагне повернутися до вимог 2021 року щодо скорочення присутності НАТО в Європі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише «Главком».

Аналітики звернули увагу на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який 10 листопада назвав «абсолютно розумним» спочатку домовлятися про майбутнє європейської архітектури безпеки, а вже потім переходити до врегулювання війни в Україні.

Подібну позицію озвучило й неназване джерело в російській делегації в Абу-Дабі. За його словами, завершення війни в Україні є лише одним із пунктів ширшої дискусії про безпеку Європи, причому підпорядкованим головній меті – зміні її архітектури. 

Йдеться про вимоги, які Кремль висунув США та НАТО у грудні 2021 року. Тоді Росія вимагала припинити розміщення нових озброєнь і військових підрозділів у країнах Альянсу, які приєдналися до нього після 1997 року. Фактично це означало б обмеження військової присутності НАТО у Східній Європі та надання Москві можливості впливати на рішення Альянсу й суверенний вибір інших держав щодо вступу до нього.

Аналітики вважають, що нинішні заяви російського керівництва свідчать про спробу відродити ці ультиматуми. Аналітики наголошують: Кремль роками використовує тему розширення НАТО як нібито одну з першопричин війни проти України. Водночас, за оцінкою інституту, це не відображає реальної загрози безпеці Росії, а є частиною ширшої кампанії, спрямованої на виправдання прагнення Москви відновити контроль над колишніми радянськими державами.

На думку аналітиків, Путін намагається не лише домогтися поступок щодо України, а й змінити правила безпеки в усій Європі. 
ISW

Водночас під час переговорів в Абу-Дабі представники України, США та європейських держав публічно наголосили на необхідності надійних гарантій безпеки для України після війни та участі європейців у майбутніх переговорах. Російська сторона, за даними ISW, неодноразово відкидала такі умови.

Лавров, зокрема, назвав зустрічі американських представників із європейськими колегами в Абу-Дабі безперспективним підходом. А депутат Держдуми Олександр Асафов заявив, що участь Європи може паралізувати переговори ще до їх початку.

ISW підсумовує, що Москва намагається використати переговорний процес для просування ширших геополітичних вимог, які виходять далеко за межі припинення бойових дій в Україні. 
ISW

У грудні 2021 року Росія оприлюднила проєкти договорів зі США та НАТО, в яких вимагала не допустити подальшого розширення Альянсу, зокрема вступу України, а також обмежити військову діяльність НАТО у країнах Східної Європи. Запропоновані Москвою умови фактично передбачали перегляд європейської системи безпеки на користь Росії. 

Варто нагадати, що державний секретар США Марко Рубіо назвав «дуже продуктивними» тристоронні переговори України, Росії та США в Абу-Дабі 10 листопада.

Читайте також:

Теги: ISW путін НАТО переговори війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністри G7 винесла питання України та Чорнобиля на переговори в Парижі
Глави МЗС країн G7 включили допомогу Україні до порядку денного зустрічі
9 листопада, 07:27
Американський посадовець зауважив, що спочатку потрібно завершити війну
Переговори в Абу-Дабі: держсекретар США окреслив головні теми
9 листопада, 02:25
Наслідки російської атаки на вокзал
Окупанти атакували залізничний вокзал у Дніпрі: загинуло 14 людей, є поранені (оновлено)
29 жовтня, 13:51
ЗМІ повідомляли, що ЄС нібито готував делегацію на переговори за розпорядженням Урсули фон дер Ляєн
Кремль поставив крапку в питанні участі ЄС у мирних переговорах стосовно України
29 жовтня, 11:29
Безпекова ситуація в регіоні постійно погіршується, тому жителів закликають терміново виїзджати
На Донеччині оголошено примусову евакуацію з 20 населених пунктів
22 жовтня, 15:28
Пропозиція пролунала на тлі напруженості у відносинах між Трампом і Зеленським
Сенатор США запропонував Трампу угоду із Зеленським
19 жовтня, 18:41
Starlink застосовують у роботі перехоплювачів, які стали одним із засобів захисту українського неба від російських безпілотників
Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
14 жовтня, 12:03
За словами Пєскова, Трамп заговорив про зміни влади в Україні задля завершення війни
Кремль зробив заяву після слів Трампа про вибори в Україні
12 жовтня, 08:20
Богословська каже, що у 2013 році фракція та партійна еліта майже одностайно підтримали євроінтеграційний курс
Янукович зʼїздив до Путіна і захворів. Соратниця експрезидента-втікача розповіла маловідомий факт
12 жовтня, 04:58

Політика

Кремль хоче повернути НАТО до кордонів 1997 року: ISW розкрив задум Путіна
Кремль хоче повернути НАТО до кордонів 1997 року: ISW розкрив задум Путіна
Лукашенко після візиту до Путіна звернувся до Польщі із пропозицією
Лукашенко після візиту до Путіна звернувся до Польщі із пропозицією
Сибіга після дипломатичного скандалу запросив главу МЗС Південної Кореї до України
Сибіга після дипломатичного скандалу запросив главу МЗС Південної Кореї до України
Прем'єрка Данії відмовилася представляти Європу на переговорах
Прем'єрка Данії відмовилася представляти Європу на переговорах
Рубіо оцінив тристоронні переговори в Абу-Дабі та пояснив роль Європи
Рубіо оцінив тристоронні переговори в Абу-Дабі та пояснив роль Європи
Сенат США почав розслідувати криптофінанси Трампа
Сенат США почав розслідувати криптофінанси Трампа

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 листопада 2026
114K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
75K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

11 листопада – Всесвітній день шопінгу: історія свята та як з’явився найбільший розпродаж року
Сьогодні, 08:33
В Україні до 13°, в деяких областях дощ, подекуди зі снігом: погода на 11 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 11 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Зеленський поставив крапку у багаторічній інтризі навколо відомого київського університету
Вчора, 18:02
«Чим пишатися?»: вчителька розкритикувала колег, які відмовляються використовувати ШІ
Вчора, 16:22

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua