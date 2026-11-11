Кремль хоче повернути НАТО до кордонів 1997 року: ISW розкрив задум Путіна

Москва намагається перетворити переговори щодо завершення війни в Україні на обговорення нової архітектури безпеки Європи та відродити ультиматуми, висунуті Заходу ще у 2021 році

Кремль намагається змістити фокус тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі з припинення війни на зміну архітектури європейської безпеки. Зокрема, Москва прагне повернутися до вимог 2021 року щодо скорочення присутності НАТО в Європі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише «Главком».

Аналітики звернули увагу на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який 10 листопада назвав «абсолютно розумним» спочатку домовлятися про майбутнє європейської архітектури безпеки, а вже потім переходити до врегулювання війни в Україні.

Подібну позицію озвучило й неназване джерело в російській делегації в Абу-Дабі. За його словами, завершення війни в Україні є лише одним із пунктів ширшої дискусії про безпеку Європи, причому підпорядкованим головній меті – зміні її архітектури.

Йдеться про вимоги, які Кремль висунув США та НАТО у грудні 2021 року. Тоді Росія вимагала припинити розміщення нових озброєнь і військових підрозділів у країнах Альянсу, які приєдналися до нього після 1997 року. Фактично це означало б обмеження військової присутності НАТО у Східній Європі та надання Москві можливості впливати на рішення Альянсу й суверенний вибір інших держав щодо вступу до нього.

Аналітики вважають, що нинішні заяви російського керівництва свідчать про спробу відродити ці ультиматуми. Аналітики наголошують: Кремль роками використовує тему розширення НАТО як нібито одну з першопричин війни проти України. Водночас, за оцінкою інституту, це не відображає реальної загрози безпеці Росії, а є частиною ширшої кампанії, спрямованої на виправдання прагнення Москви відновити контроль над колишніми радянськими державами.

На думку аналітиків, Путін намагається не лише домогтися поступок щодо України, а й змінити правила безпеки в усій Європі.

ISW

Водночас під час переговорів в Абу-Дабі представники України, США та європейських держав публічно наголосили на необхідності надійних гарантій безпеки для України після війни та участі європейців у майбутніх переговорах. Російська сторона, за даними ISW, неодноразово відкидала такі умови.

Лавров, зокрема, назвав зустрічі американських представників із європейськими колегами в Абу-Дабі безперспективним підходом. А депутат Держдуми Олександр Асафов заявив, що участь Європи може паралізувати переговори ще до їх початку.

ISW підсумовує, що Москва намагається використати переговорний процес для просування ширших геополітичних вимог, які виходять далеко за межі припинення бойових дій в Україні.

ISW

У грудні 2021 року Росія оприлюднила проєкти договорів зі США та НАТО, в яких вимагала не допустити подальшого розширення Альянсу, зокрема вступу України, а також обмежити військову діяльність НАТО у країнах Східної Європи. Запропоновані Москвою умови фактично передбачали перегляд європейської системи безпеки на користь Росії.

Варто нагадати, що державний секретар США Марко Рубіо назвав «дуже продуктивними» тристоронні переговори України, Росії та США в Абу-Дабі 10 листопада.