Харків атакували ракетами: Терехов повідомив про п'ять «прильотів»

Цього разу ворожі ракети вдарили по трьох районах міста

У Харкові пролунали вибухи після оголошення в місті та області повітряної тривоги. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Попередньо було п'ять вибухів, «прильоти» в трьох районах міста.

«О 02:51 ракетний обстріл Харкова. Попередньо п'ять вибухів, «прильоти» у трьох районах міста – Слобідському, Київському та Новобаварському. Більш повна інформація буде вранці», - повідомив Терехов.

Нагадаємо, 7 серпня, ввечері російські військові завдали ракетного удару по Вінницькій області. Є постраждалі. Окупанти поцілили у по військових об'єктах.

Додамо, ввечері у кількох областях пролунали вибухи без оголошеної повітряної тривоги. Зокрема вибухи чули жителі Вінничини, Кіровоградщини, Полтавщини та Черкащини.

Пізніше Мер Вінниці підтвердив інформацію про вибухи в області.

Також російські окупанти у неділю, 7 серпня, обстріляли території п'яти громад Сумської області з артилерії і мінометів.