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Окупанти завдали ракетного удару по Вінничині. Є постраждалі

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти завдали ракетного удару по Вінничині. Є постраждалі
Окупанти ракетами обстріляли Вінничину
фото ілюстративне

Зараз на місці вибуху працюють фахівці

У неділю, 7 серпня, ввечері російські військові завдали ракетного удару по Вінницькій області. Є постраждалі.  Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Увечері 7 серпня рашисти «привітали» повітряні сили з професійним святом. На жаль, є прильоти кількох ракет по військових об'єктах у Вінницькій області. Є постраждалі», – сказано в повідомленні командування.

При цьому наголошується, що зараз на місці події фахівці встановлюють причину збою системи оповіщення про повітряну тривогу і тип ракет.

Додамо, ввечері у кількох областях пролунали вибухи без оголошеної повітряної тривоги. Зокрема вибухи чули жителі Вінничини, Кіровоградщини, Полтавщини та Черкащини.

Пізніше Мер Вінниці підтвердив інформацію про вибухи в області.

До слова, триває 165-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Зберігається загроза завдання російськими окупантами ракетних ударів по об’єктах на всій території України.

Теги: Вінниця обстріл окупанти війна війна в Україні

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