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Рашисти обстріляли Сумщину. Пошкоджено електромережі та водонапірну башту (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Рашисти обстріляли Сумщину. Пошкоджено електромережі та водонапірну башту (фото)
Окупанти гатили по Сумщині з артилерії та гранатометів
фото: Дмитро Живицький

Внаслідок атак на Сумщину було пошкоджено шість житлових домогосподарств

Російські окупанти у неділю, 7 серпня, обстріляли території п'яти громад Сумської області з артилерії і мінометів. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Обстріли околиць села Павлівка, Білопільської громади почалися після 13:00. Окупанти відкривали вогонь з мінометів, було 10 прильотів.

Внаслідок атак було пошкоджено шість житлових домогосподарств, водонапірну башту, електротрансформатор і лінію електропередач. На двох вулицях відсутнє електропостачання, наразі ведуться роботи з його відновлення.

Після 17:00 росіяни обстріляли з артилерії околиці села Піски, Буринської громади, було 13 прильотів.

З 18:00 окупанти били по околицях Уланово, Есманьської громади, зафіксовано 16 прильотів із артилерії.

По околиці села Манухівка Новослобідської громади загарбники відкрили артилерійський вогонь, було 13 прильотів. Постраждало фермерське господарство та ангар із сільськогосподарською технікою. Також є пошкодження електромереж.

Після 20:00 почався обстріл із різних видів зброї Середино-Будської громади. Виникла пожежа, обстріл продовжується.

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Нагадаємо, російські окупанти продовжують ракетний і артилерійський терор Нікопольського району. Вони обстріляли його територію вдруге за день. Снаряди потрапили в насосну станцію.

Додамо, триває 165-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі

Теги: війна в Україні війна росія окупанти обстріл

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