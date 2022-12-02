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Харківщина: ракета влучила в багатоповерхівку, є постраждалі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Харківщина: ракета влучила в багатоповерхівку, є постраждалі
Окупанти вдарили ракетами по Харкову
Харківська обласна прокуратура

Внаслідок обстрілу постраждали двоє жінок

Російські загарбники завдали ракетного удару по Харківщині. Снаряд влучив у житловий будинок. Про це повідомляє голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«Близько півночі у с. Клугино-Башкирівка окупанти влучили ракетою С-300 в житловий будинок», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу постраждала жінка 67 років, її госпіталізували до медичної установи та надали медичну допомогу, пацієнтка продовжить лікування амбулаторно. Ще одній 24-річній жінці надали допомогу на місці. Є часткові руйнування п’ятиповерхового житлового будинку.

Також під інтенсивними обстрілами був Куп’янський район. Внаслідок обстрілів виникали пожежі в гаражах, горіли авто, господарчі споруди.

По Вовчанську та населених пунктах громади росіяни також наносять артилерійські удари, внаслідок одного із обстрілів пошкоджена приватна сільгосподарська техніка.

«Окупанти не припиняють терор мирного населення Харківщини. Просимо жителів не ігнорувати сигналів тривоги», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, триває 282-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка на Донеччині.

Теги: Харківщина Україна окупанти росія війна

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