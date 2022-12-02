Рашисти обстріляли Харківщину: вибухи пролунали під час повітряної тривоги
Харків'яни повідомляють про звуки вибухів за містом
У Харківській області ввечері 1 грудня пролунали вибухи. Місцеві жителі розповіли про «прильоти» в Чугуївському районі. Про це повідомляє «Суспільне».
«Харків'яни повідомляють про звуки за містом», – пишуть ЗМІ.
Згідно з наявними даними, в області вибухи пролунали близько 23:27 години. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.
Водночас місцеві Telegram-канали інформують про те, що росіяни випустили по Чугуївському району ракети. Саме там громадяни й чули декілька вибухів.
Раніше повідомлялось, що рашисти сьогодні 12 разів гатили по Херсону.
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Відзначимо, Байден може розпочати переговори з Путіним, але за однієї умови.
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