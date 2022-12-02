Рашисти обстріляли Харківщину: вибухи пролунали під час повітряної тривоги

Харків'яни повідомляють про звуки вибухів за містом

У Харківській області ввечері 1 грудня пролунали вибухи. Місцеві жителі розповіли про «прильоти» в Чугуївському районі. Про це повідомляє «Суспільне».

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«Харків'яни повідомляють про звуки за містом», – пишуть ЗМІ.

Згідно з наявними даними, в області вибухи пролунали близько 23:27 години. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.

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Водночас місцеві Telegram-канали інформують про те, що росіяни випустили по Чугуївському району ракети. Саме там громадяни й чули декілька вибухів.

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