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Рашисти обстріляли Харківщину: вибухи пролунали під час повітряної тривоги

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рашисти обстріляли Харківщину: вибухи пролунали під час повітряної тривоги
Окупанти обстріляли Чугуївський район
фото ілюстративне

Харків'яни повідомляють про звуки вибухів за містом

У Харківській області ввечері 1 грудня пролунали вибухи. Місцеві жителі розповіли про «прильоти» в Чугуївському районі. Про це повідомляє «Суспільне».

«Харків'яни повідомляють про звуки за містом», – пишуть ЗМІ.

Рашисти обстріляли Харківщину: вибухи пролунали під час повітряної тривоги фото 1

Згідно з наявними даними, в області вибухи пролунали близько 23:27 години. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.

Водночас місцеві Telegram-канали інформують про те, що росіяни випустили по Чугуївському району ракети. Саме там громадяни й чули декілька вибухів.

Раніше повідомлялось, що рашисти сьогодні 12 разів гатили по Херсону.

Також Путін розповів, як збирається закріплюватись на окупованих територіях.

Відзначимо, Байден може розпочати переговори з Путіним, але за однієї умови.

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Теги: окупанти ракета росія Харківщина обстріл війна

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