Лавров вигадав нову причину, нащо РФ обстрілює Україну: реакція МЗС

Лавров заявив, що ударів зазнають об'єкти, які забезпечують потенціал українських військових

Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров у звичній для РФ манері намагався виправдати обстріли інфраструктури України. Він заявив, що російські війська та їх союзники завдають ударів по об'єктах інфраструктури України, які допомагають вбивати росіян. Слова Лаврова цитують пропагандистські ЗМІ.

«Ми виводимо (із ладу – ред.) об'єкти енергетики, які дозволяють вам накачувати Україну смертоносною зброєю, щоби вбивати росіян», – заявив Лавров під час брифінгу.

Українське міністерство закордонних справ з відповіддю не забарилося.

«Цікаво, Лавров на міжнародному трибуналі буде спростовувати свою участь в злочинах режиму Путіна чи одразу визнає вину, щоб довго не мучитися?», – зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

Нагадаємо, 23 листопада РФ завдала масованої ракетної атаки по Україні, пошкоджень зазнали об'єкти енергетичної інфраструктури. Унаслідок чого були запроваджені аварійні відключення світла по всій території України.