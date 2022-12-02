Російські загарбники вночі обстріляли Запоріжжя: оприлюднено наслідки

На місцях «прильотів» вже працюють відповідні служби

Російські окупанти у ніч на 2 грудня завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки ворога спалахнула пожежа. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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«Горить будівля інфраструктурного об‘єкту. Від вибухової хвилі в прилеглих будинках повилітали шибки», – зазначив посадовець.

Куртєв також розповів, що на місцях вже працюють відповідні служби.

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«Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється», – додав секретар міської ради.

Нагадаємо, ввечері 1 грудня в Харківській області пролунали вибухи. Окупанти обстріляли Чугуївський район.

Раніше повідомлялось, що рашисти сьогодні 12 разів гатили по Херсону.

Також Путін розповів, як збирається закріплюватись на окупованих територіях.

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Відзначимо, Байден може розпочати переговори з Путіним, але за однієї умови.