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Російські загарбники вночі обстріляли Запоріжжя: оприлюднено наслідки

Юрій Лящук
glavcom.ua
Російські загарбники вночі обстріляли Запоріжжя: оприлюднено наслідки
Внаслідок атаки ворога спалахнула пожежа
фото ілюстративне

На місцях «прильотів» вже працюють відповідні служби

Російські окупанти у ніч на 2 грудня завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки ворога спалахнула пожежа. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«Горить будівля інфраструктурного об‘єкту. Від вибухової хвилі в прилеглих будинках повилітали шибки», – зазначив посадовець.

Куртєв також розповів, що на місцях вже працюють відповідні служби.

«Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється», – додав секретар міської ради.

Російські загарбники вночі обстріляли Запоріжжя: оприлюднено наслідки фото 1

Нагадаємо, ввечері 1 грудня в Харківській області пролунали вибухи. Окупанти обстріляли Чугуївський район.

Раніше повідомлялось, що рашисти сьогодні 12 разів гатили по Херсону.

Також Путін розповів, як збирається закріплюватись на окупованих територіях.

Відзначимо, Байден може розпочати переговори з Путіним, але за однієї умови.

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Теги: війна обстріл Запоріжжя росія окупанти пожежа

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