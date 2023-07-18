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Херсонщина: окупанти готують українських підлітків до війни проти України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Херсонщина: окупанти готують українських підлітків до війни проти України
Українських підлітків набирають в окупаційний рух «Юнармія»
фото ілюстративне

Підлітків навчали стрільбі, тактиці й іншим військовим речам, а також їм проводили пропагандистські лекції

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти займають мілітаризацією української молоді, аби надалі виростити манкуртів для війни проти Батьківщини. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

«Так, бойовики так званого «батальйону імені Маргєлова» (окупаційний підрозділ, який мімікрує під місцевих добровольців) провели навчання для декількох учасників окупаційного руху «Юнармія», – йдеться в повідомленні.

Підлітків навчали стрільбі, тактиці й іншим військовим речам. Також їм проводили пропагандистські лекції російського бачення «СВО» та обґрунтували «приналежність» їх рідного краю до РФ.

«Зауважимо, що учасники таких мілітарних рухів надалі за планом Москви й мають сформувати кістяк місцевих мобілізованих. Також варто зауважити, що рекрутинг місцевого населення на тимчасово окупованих територіях є порушенням міжнародним права», – додали в Центрі.

Нагадаємо, триває 510-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Теги: окупанти війна Херсонщина Україна

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