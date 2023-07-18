Херсонщина: окупанти готують українських підлітків до війни проти України

Підлітків навчали стрільбі, тактиці й іншим військовим речам, а також їм проводили пропагандистські лекції

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти займають мілітаризацією української молоді, аби надалі виростити манкуртів для війни проти Батьківщини. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

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«Так, бойовики так званого «батальйону імені Маргєлова» (окупаційний підрозділ, який мімікрує під місцевих добровольців) провели навчання для декількох учасників окупаційного руху «Юнармія», – йдеться в повідомленні.

Підлітків навчали стрільбі, тактиці й іншим військовим речам. Також їм проводили пропагандистські лекції російського бачення «СВО» та обґрунтували «приналежність» їх рідного краю до РФ.

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«Зауважимо, що учасники таких мілітарних рухів надалі за планом Москви й мають сформувати кістяк місцевих мобілізованих. Також варто зауважити, що рекрутинг місцевого населення на тимчасово окупованих територіях є порушенням міжнародним права», – додали в Центрі.

Нагадаємо, триває 510-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.