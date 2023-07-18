Підрив Кримського моста. Окупанти екстрено будуватимуть тимчасову переправу

Росіяни хочуть спорудити новий міст довжиною 250 метрів

Поряд із пошкодженою ділянкою автодорожньої частини Кримського мосту росіяни хочуть встановити тимчасовий міст завдовжки 250 метрів. Таку інформацію повідомив журналістам віце-прем'єр країни-агреора Марат Хуснуллін. Про це пишуть росЗМІ.

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«Плануємо 15 вересня запустити повноцінно один проліт. Працюватимемо по відновленню другого прольоту. Тут не виходить за технологією, тому швидше за все будуватимемо тимчасовий 250-метровий міст і великовантажними кранами підніматимемо прольоти», – сказав він.

За його словами, технологія нового моста базово визначена, проектувальники працюють, а працівники перейдуть в режим цілодобової роботи.

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«Попередньо плануємо відновити двосторонній рух з одного боку до 15 вересня, з другого – до 1 листопада», – дав цінну обіцянку росіянам Хуснуллін.

На нараді у президента Хуснуллін сказав, що опори мосту, за попередніми даними водолазів, не пошкоджені.

«Запускаємо легкові машини вагою до 3 тонн тестово, потім запускаємо машини 5 тонн. Якщо не станеться непередбачених обставин, починаємо по одній смузі в реверсивному режимі пропускати легкові машини», – сказав Хуснуллін.

Російський диктатор Володимир Путін вислухав доповіді очільника прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна та віце-прем'єра РФ Марата Хуснулліна щодо вибуху на Кримському мосту.

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Очільник Кремля доручив «налагодити рух транспорту на кримському напрямі», «організувати ремонт на Кримському мості», а також заслухав доповіді окупантської «влади» півострова та запланував на вечір понеділка нараду.

Нагадаємо, на Кримському мосту у ніч проти 17 липня пролунало щонайменше два вибухи. Вибухи сталися о 3:04 та 3:20. Чули їх у різних районах в Керчі. Як стало відомо згодом били по Керчинському мосту. Внаслідок удару впав проліт мосту, пошкоджена його автомобільна частина. Рух на мосту зупинено. Також не працює переправа через Керченську протоку.

У Службі безпеки України заявили, що розкриють всі деталі атаки на Кримський міст після перемоги України у війні проти Росії.

Керівниця пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що вибух на Кримському мосту може бути російським сценарієм, реалізованим перед продовженням «зернової угоди» та в очікуванні українського контрнаступу на півдні.