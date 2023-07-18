Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Глава НСЗУ пояснила, що вважати співпрацею з окупантами для медиків

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Глава НСЗУ пояснила, що вважати співпрацею з окупантами для медиків
На окупованих територіях медики можуть отримувати і українську, і російську зарплату. Голова НСЗУ пояснила, чому не можна їх засуджувати
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Чи потрібно медикам в окупації брати «російську» зарплату?

Засуджувати за співпрацю з окупантами можна лише тих керівників медзакладів, які пішли на співпрацю з перших днів вторгнення. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова Національної служби здоров’я України Наталя Гусак.

Таким медзакладам НСЗУ призупиняли виплати. За словами Гусак, вона чула про принаймні двох таких людей в обласних медзакладах Херсонської області. Водночас лікарів, які залишилися на окупованих територіях України та продовжують надавати медичну допомогу українцям, не можна засуджувати за те, що вони отримують і українську, і російську зарплату.

«Наприклад, якщо фельдшер залишається в окупованих Олешках і продовжує надавати медичну допомогу, отримуючи зарплату як від нас, так і від них, я не бачу в цьому нічого страшного», – зазначила Гусак.

Голова НСЗУ згадала й про нині деокупований Херсон. «Там російські окупанти приходили до лікарень роздавати зарплату готівкою. Їм принципово було удвічі більше дати медикам, щоби схилити їх на свій бік. Я не знаю, що відчувала мати трьох дітей, яка залишилася працювати лікаркою на окупованій території і щодня добиралася до лікарні через блокпости озброєних рашистів. Як вона мала принципово відмовитися від цих грошей, наразивши тим самим себе і своїх дітей на небезпеку? Її нема за що осуджувати», – зазначила вона.

У залежності від того, як рухається лінія фронту, може й змінюватися кількість прифронтових лікарень. Наразі їх 126.

Нагадаємо, що лікарні на окупованих територіях переповнені важкопораненими росіянами. За словами заступниці міністра оборони, загарбники відмовляються брати участь у наступі та виконувати накази некомпетентного командування.

Читайте також:

Теги: окупанти здоров'я лікар лікарня окуповані території НСЗУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вага конкременту склала 800 грамів, довжина – 13,37 сантиметра, а ширина – 10,55 сантиметра
Хірурги видалили найбільший у світі камінь у нирках
20 червня, 19:40
Країна-агресорка втратила в Україні десятки танків Т-90
Путін хотів похвалити танк, але щось пішло не так: деталь, яка шокує росіян
19 червня, 11:52
Сьогодні зранку внаслідок ворожого удару дронами пошкоджено об‘єкт критичної інфраструктури у Львові
Три прильоти на Львівщині та атака дронів на Київщину: яка ситуація в регіонах
20 червня, 10:28
Керівнику апарату голови Одеської ОВА та двом колишнім очільникам департаментів держустанови оголошено підозри
Розкрадання коштів на будівництві селищних лікарень. Посадовець Одеської ОВА отримав підозру
27 червня, 15:08
Пригожин лікувався в медзакладі під ім'ям свого водія
Пригожин лікувався під чужим ім'ям у клініці, якою володіє дочка Путіна
26 червня, 11:46
Чонгарський міст після «бавовни»
ЗСУ вдарили по Чонгарському мосту. Пентагон відреагував
23 червня, 09:08
Лікар-сексолог може застосовувати до пацієнтів «примусові заходи медичного характеру»
Російські лікарні примусово лікуватимуть гомосексуалів
29 червня, 10:55
Окупанти підтвердили вибухи у Бердянську
В окупованому Бердянську пролунала серія гучних вибухів (відео)
30 червня, 09:14
Авіація сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника
ЗСУ наступають біля Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах – Генштаб
6 липня, 19:54

Здоров'я

Глава НСЗУ пояснила, що вважати співпрацею з окупантами для медиків
Глава НСЗУ пояснила, що вважати співпрацею з окупантами для медиків
Який мед безпечний та найкорисніший? Американські медики дали пораду
Який мед безпечний та найкорисніший? Американські медики дали пораду
Глава НСЗУ розповіла, як українська реформована медицина здивувала окупантів
Глава НСЗУ розповіла, як українська реформована медицина здивувала окупантів
ВООЗ оголосила популярний підсолоджувач «можливим канцерогеном»
ВООЗ оголосила популярний підсолоджувач «можливим канцерогеном»
Реформована медицина. НСЗУ назвала головні скарги пацієнтів
Реформована медицина. НСЗУ назвала головні скарги пацієнтів
Глава НСЗУ пояснила, яких хвороби додала війна українцям
Глава НСЗУ пояснила, яких хвороби додала війна українцям

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Путін відреагував на пошкодження Кримського мосту
20K
Підрив Кримського моста. Як Путіну доповідали «гарні» новини (відео)
15K
«Приліг відпочити»: що трапилось на Кримському мосту (фото, відео)
12K
Польський лікар опинився у центрі скандалу через Саакашвілі
7421
Речник проєкту «Хочу жити» розповів, як росіяни здаються у полон
7217
Путін проігнорував пропозицію ООН підключити російський банк до SWIFT

Новини

Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
Сьогодні, 06:01
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту