Глава НСЗУ пояснила, що вважати співпрацею з окупантами для медиків

На окупованих територіях медики можуть отримувати і українську, і російську зарплату. Голова НСЗУ пояснила, чому не можна їх засуджувати

Чи потрібно медикам в окупації брати «російську» зарплату?

Засуджувати за співпрацю з окупантами можна лише тих керівників медзакладів, які пішли на співпрацю з перших днів вторгнення. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова Національної служби здоров’я України Наталя Гусак.

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Таким медзакладам НСЗУ призупиняли виплати. За словами Гусак, вона чула про принаймні двох таких людей в обласних медзакладах Херсонської області. Водночас лікарів, які залишилися на окупованих територіях України та продовжують надавати медичну допомогу українцям, не можна засуджувати за те, що вони отримують і українську, і російську зарплату.

«Наприклад, якщо фельдшер залишається в окупованих Олешках і продовжує надавати медичну допомогу, отримуючи зарплату як від нас, так і від них, я не бачу в цьому нічого страшного», – зазначила Гусак.

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Голова НСЗУ згадала й про нині деокупований Херсон. «Там російські окупанти приходили до лікарень роздавати зарплату готівкою. Їм принципово було удвічі більше дати медикам, щоби схилити їх на свій бік. Я не знаю, що відчувала мати трьох дітей, яка залишилася працювати лікаркою на окупованій території і щодня добиралася до лікарні через блокпости озброєних рашистів. Як вона мала принципово відмовитися від цих грошей, наразивши тим самим себе і своїх дітей на небезпеку? Її нема за що осуджувати», – зазначила вона.

У залежності від того, як рухається лінія фронту, може й змінюватися кількість прифронтових лікарень. Наразі їх 126.

Нагадаємо, що лікарні на окупованих територіях переповнені важкопораненими росіянами. За словами заступниці міністра оборони, загарбники відмовляються брати участь у наступі та виконувати накази некомпетентного командування.