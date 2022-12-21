Хто допоміг ворогам швидко окупувати південь України: деталі розслідування

Слідство вже на завершальному етапі

Державне бюро розслідувань досліджує, яким чином російські окупаційні війська дуже швидко просунулися з окупованого Криму півднем України. Про це розповів очільник спецслужби Василь Малюк в інтерв’ю для телеканалу «1+1».

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«Відповідне кримінальне провадження є в Державному бюро розслідувань. Вони здійснюють слідство, на сьогодні проводиться багато експертиз. Я не маю жодного права розкривати карти, то їхнє провадження. Ми не можемо порушити принцип таємниці слідства, разом з тим, наскільки мені відомо, слідство вже на завершальному етапі», – каже очільник СБУ.

За словами Малюка, до цих подій дотичний і зрадник, викритий у лавах СБУ, – колишній керівник Кримського главку служби безпеки полковник Олег Кулініч. Він проводив там антитерористичні навчання, не погодивши це з керівником антитерористичного центру при СБУ.

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Нагадаємо, влітку 2021 року на таємному засіданні РНБО було доручено забезпечити відповідний захист кількох областей України на випадок вторгнення противника.

Раніше стало відомо, що остаточної відповіді, чому відбулася раптова окупація південних областей України, поки немає. Щодо цього питання навіть засідала РНБО. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.