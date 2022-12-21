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СБУ взяли в полон росіянина, який п’ять разів намагався утекти з війни (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ взяли в полон росіянина, який п’ять разів намагався утекти з війни (відео)
фото скріншот відео

Чоловік потрапив у полон до українських Сил оборони і залишився живим

В український полон потрапив російський окупант, який п’ять разів намагався утекти з війни, як тільки розумів, що опинявся на передовій. Про це повідомили пресслужба СБУ.

Так, за даними СБУ, після першого ж бою усі 135 новобранців з полу полоненого здали зброю і відмовилися воювати через страх перед ЗСУ,. Однак після відмови командування відпускати окупантів вони намагалися втекти зі своїх підрозділів.

«Скільки разів мене намагалися відправити на передову, то я, розуміючи, що вже там, тікав. П’ять разів мене знаходили і повертали назад», – розказав російський полонений.

Врешті, чоловік потрапив у полон до українських Сил оборони і залишився живим.

Нагадаємо, триває триста перша доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них – Масютівка Харківської області; Підкуйчанськ, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Пречистівка Донецької області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Теги: війна СБУ Бахмут відео чоловік полон

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