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Росія готувала замахи на Буданова та Резнікова: СБУ повідомила деталі 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Росія готувала замахи на Буданова та Резнікова: СБУ повідомила деталі 
Противник нещодавно намагався підготувати замах на Буданова та Резнікова
фото з відкритих джерел

Вороги безуспішно намагаються полювати на керівництво України 

Служба безпеки України попередила замахи на очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова та міністра оборони Олексія Резнікова. Про це розповів очільник спецслужби Василь Малюк в інтерв’ю для телеканалу «1+1».  

За словами Малюка, СБУ випередила плани росіян.  

«Противник нещодавно намагався підготувати замах на Буданова та Резнікова. Ворог сюди прислали виконавця, вони дали перевірочне завдання щодо ліквідації певного військовослужбовця, була здійснена імітація, за яку росіяни заплатили гроші. А тоді відправили виконавця для великої справи. Сплачували $100 тис., щоб розпочати підготовку замаху. Виконавець заїжджав через третю країну», – каже голова СБУ. 

Наразі Малюк залишається однією із цілей росіян для ліквідації, однак українці працюють на випередження.  

«Вороги вчаться на своїй ганебній практиці», – жартує голова СБУ. 

Нагадаємо, влітку повідомлялося, що СБУ затримала кілерів російських спецслужб, які планували вбити міністра оборони Олексія Резнікова та керівника ГУР МО України Кирила Буданова. 

Теги: Міноборони гроші українці ворог Олексій Резніков Кирило Буданов

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