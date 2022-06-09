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    Чому вороги окупували південь: відповідь Данілова

    Наразі першочергове завдання України &ndash; дати військову відповідь російській армії, а питання політики поставлене на паузу - Чому вороги окупували південь: відповідь Данілова
    Наразі першочергове завдання України – дати військову відповідь російській армії, а питання політики поставлене на паузу
    фото з відкритих джерел

    «Питання складне» і відповісти наразі на нього не можна

    Остаточної відповіді, чому відбулася раптова окупація південних областей України, поки немає. Щодо цього питання навіть засідала РНБО. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, інформує «Радіо Свобода».

    За його словами, питання окупації півдня – доволі складне.

    «У нас було засідання РНБО з цього приводу по прикордонних областях (йшлося про Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Донецьку області)... На сьогоднішній день остаточної відповіді немає. Але без цієї відповіді нам буде надалі дуже складно. Тому ми обов’язково отримаємо відповідь про те, чому так сталося та хто ухвалював ті чи інші рішення», – зазначив Данілов

    Секретар РНБО наголосив, що наразі першочергове завдання України – дати військову відповідь російській армії.

    «Зараз війна і зараз пріоритет – відповідати ворогу на війну. Звичайно, зараз можна перейти у цю частину (чому відбулася окупація півдня – ред.), але потім почнуться звинувачення і політичні процеси», – сказав він.

    Данілов пояснив, що зараз питання політики поставлене на певну паузу, тому що потрібно побороти ворога, а для цього необхідна єдність.

    Нагадаємо, раніше Данілов розповів, скільки бійців потрібно Україні для звільнення окупованих територій.

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    Теги: росія окупанти РНБО війна Україна окупація Олексій Данілов #stoprussia
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    Чому вороги окупували південь: відповідь Данілова