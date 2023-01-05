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Військовий експерт розкрив таємницю російських санітарних втрат

Надія Карбунар
glavcom.ua
Військовий експерт розкрив таємницю російських санітарних втрат
Під час війни Росія втратила вбитими, за оцінками Генштабу Збройних сил України, вже понад 100 тис. людей
фото з відкритих джерел

У Росії провалилася програма із залучення добровольців

Росіяни мають малі санітарні втрати на війні, бо кидають своїх поранених помирати просто на полі бою. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів член Чеської асоціації міжнародних досліджень, колишній науковий співробітник Королівського інституту міжнародних відносин у Лондоні, військовий експерт та фахівець з безпеки Юрій Федоров.

«Зазвичай санітарні втрати рахують як 1:3 по відношенню до убитих. Але у цій війні санітарних втрат у росіян набагато менше. Скоріше за все це пов’язане із тим, що велика кількість поранених помирає просто на полі бою. Їх не вивозять, або не встигають відправити на лікування», – пояснює експерт.

Під час війни Росія втратила вбитими, за оцінками Генштабу Збройних сил України, вже понад 100 тис. людей. Якщо додати до цього санітарні втрати, то йдеться, ймовірно, про 150 тис. Завербувати ж до війська, натомість, вдалося приблизно 20 тис. добровольців. Програма з їх залучення в Росії провалилася, вважає Федоров.

«Програма залучення на війну добровольців у РФ набула максимального поширення на початку осені. Тоді втрати російських військ убитими становили 70 – 80 тис., а якщо додати і санітарні втрати – то близько 100 тис. Якщо програма вербування добровольців провалилася, значить потрібно було влаштовувати програму часткової мобілізації. З її допомогою мобілізували близько 300 тис. людей. З цими цифрами погоджуються і у Києві, генерал Залужний каже про 300 – 350 тис.», – наголошує експерт.  

Нагадаємо, російська армія залишається квитком в один кінець для мобілізованих росіян. Адже навіть після поранення, солдат все одно має повернутися на фронт.  До зони бойових дій після проходження лікування повертаються 97% військовослужбовців.

Також російський диктатор Володимир Путін заявив, що майже всі росіяни готові померти за РФ, тому що захищають інтереси держави, а метою війни в Україні є намагання «об'єднати російський народ».

Читайте також інтерв'ю: Військовий експерт Юрій Федоров: Повторний штурм Києва приречений на провал

Теги: росія поранення втрати фронт диктатор солдат война путін армія росіяни

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