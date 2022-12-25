Путін переконує, що  99,9% росіян готові загинути на війні

Путін заявляє, що Росія діє у правильному напрямку та «захищає свої національні інтереси»

Путін: «99,9% росіян готові покласти все на користь батьківщини»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що майже всі росіяни готові померти за РФ, тому що захищають інтереси держави, а метою війни в Україні є намагання «об'єднати російський народ». Глава Кремля цинічно заявив, що Москва діє у правильному напрямку. Про це Путін сказав у спілкуванні з російськими пропагандистськими ЗМІ.

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Як заявив російський президент в основі війни в Україні лежить нібито політика геополітичних опонентів РФ, яка спрямована на розтягнення історичної Росії. «Розділяй і володарюй. Ось вони завжди намагалися це зробити, намагаються це зробити і зараз. А наша мета в іншому – в об'єднання російського народу», - сказав диктатор.

За словами Путіна, «Росія діє у правильному напрямку та захищає свої національні інтереси». Крім того, він висловив впевненість, що «99,9% росіян готові покласти все на користь батьківщини».

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Проте, за даними Центру протидії дезінформації, росіяни насправді не хочуть віддавати своє життя за «спеціальну військову операцію», про що свідчать результати передсвяткових опитувань. Згідно з опитуваннями Всеросійського центру вивчення громадської думки, 69,6% росіян не відчувають новорічного настрою, та навіть більше, для 62% головним потрясінням року стала «СВО».

В Центрі наголосили, що для більшості росіян 2023 рік, крім тягарів, нічого не пропонує, адже за неповні 10 місяців війни російська армія офіційно втратила понад 100 тисяч солдатів, а витрати на війну склали майже 30% річного бюджету країни. За оцінками західних експертів, внаслідок «спецоперації» країні знадобиться до 30 років, щоб вийти на довоєнний економічний рівень.

«Неадекватна оцінка Путіним ситуації в Росії свідчить, що на тлі заяв про готовність до переговорів, Кремль готує населення до продовження війни», - додали в ЦПД.

Нагадаємо, керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов заявив, що російський диктатор Володимир Путін не отримує від своїх підлеглих правдивої інформації щодо війни проти України.

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До відома, триває триста п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.