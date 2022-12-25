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Путін переконує, що  99,9% росіян готові загинути на війні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін переконує, що  99,9% росіян готові загинути на війні
Путін заявляє, що Росія діє у правильному напрямку та «захищає свої національні інтереси»
фотоз відкритих джерел

Путін: «99,9% росіян готові покласти все на користь батьківщини»   

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що майже всі росіяни готові померти за РФ, тому що захищають інтереси держави, а метою війни в Україні є намагання «об'єднати російський народ». Глава Кремля цинічно заявив, що Москва діє у правильному напрямку. Про це Путін сказав у спілкуванні з російськими пропагандистськими ЗМІ.

Як заявив російський президент в основі війни в Україні лежить нібито політика геополітичних опонентів РФ, яка спрямована на розтягнення історичної Росії.  «Розділяй і володарюй. Ось вони завжди намагалися це зробити, намагаються це зробити і зараз. А наша мета в іншому – в об'єднання російського народу», - сказав диктатор.

За словами Путіна, «Росія діє у правильному напрямку та захищає свої національні інтереси». Крім того, він висловив впевненість, що «99,9% росіян готові покласти все на користь батьківщини».

Проте, за даними Центру протидії дезінформації, росіяни насправді не хочуть віддавати своє життя за «спеціальну військову операцію», про що свідчать результати передсвяткових опитувань. Згідно з опитуваннями Всеросійського центру вивчення громадської думки, 69,6% росіян не відчувають новорічного настрою, та навіть більше, для 62% головним потрясінням року стала «СВО».

В Центрі наголосили, що для більшості росіян 2023 рік, крім тягарів, нічого не пропонує, адже за неповні 10 місяців війни російська армія офіційно втратила понад 100 тисяч солдатів, а витрати на війну склали майже 30% річного бюджету країни. За оцінками західних експертів, внаслідок «спецоперації» країні знадобиться до 30 років, щоб вийти на довоєнний економічний рівень.

«Неадекватна оцінка Путіним ситуації в Росії свідчить, що на тлі заяв про готовність до переговорів, Кремль готує населення до продовження війни», - додали в ЦПД.

Нагадаємо, керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов заявив, що російський диктатор Володимир Путін не отримує від своїх підлеглих правдивої інформації щодо війни проти України. 

До відома, триває триста п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.  Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

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Теги: росія окупанти армія путін політика населення диктатор Москва росіяни

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