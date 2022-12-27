«Бавовна» в казармі на Луганщині: названо втрати окупантів

150 росіян поранено і вбито після поблизу Половинкиного

Сили оборони України завдали удару по району зосередження живої сили противника біля Половинкиного Старобільського району. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

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«Бавовна» сталася в казармі в казармі окупантів 24 грудня, але інформація про це оприлюднена лише зараз.

За даними Луганської ОВА, втрати окупантів склали до 150 військовослужбовців мертвими та пораненими.

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Як повідомлялося, російські загарбники на території Луганщини організували госпіталі для лікування російських окупантів та найманців ПВК «Вагнера». У населеному пункті Біловодськ Старобільського району Луганської області проходять лікування до 300 поранених представників ПВК «Вагнер». Крім того, в Первомайську, на території так званого «військового шпиталю», що розгорнуто на базі багатопрофільного ліцею, також лікуються до 300 окупантів, які отримали поранення в районі міста Бахмут.

Відомо, що бойові дії вже ведуться недалеко від Кремінної на Луганщині.

Ворог перекинув значні сили в район Сватове – Кремінна, у тому числі зеків із ПВК «Вагнер» і намагається відкинути наші сили з районів Майданчика та Червонопопівки.

Російське військове командування певної ланки, яке знаходилося у Кремінній, вже переміщене до Рубіжного.