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«Бавовна» в казармі на Луганщині: названо втрати окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Бавовна» в казармі на Луганщині: названо втрати окупантів
ЗСУ завдають значних втрат окупантам на Луганщині
фото: Генштаб ЗСУ

150 росіян поранено і вбито після поблизу Половинкиного

Сили оборони України завдали удару по району зосередження живої сили противника біля Половинкиного Старобільського району. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

«Бавовна» сталася в казармі в казармі окупантів 24 грудня, але інформація про це оприлюднена лише зараз.

За даними Луганської ОВА, втрати окупантів склали до 150 військовослужбовців мертвими та пораненими.

Як повідомлялося, російські загарбники на території Луганщини організували госпіталі для лікування російських окупантів та найманців ПВК «Вагнера». У населеному пункті Біловодськ Старобільського району Луганської області проходять лікування до 300 поранених представників ПВК «Вагнер». Крім того, в Первомайську, на території так званого «військового шпиталю», що розгорнуто на базі багатопрофільного ліцею, також лікуються до 300 окупантів, які отримали поранення в районі міста Бахмут.

Відомо, що бойові дії вже ведуться недалеко від Кремінної на Луганщині.

Ворог перекинув значні сили в район Сватове – Кремінна, у тому числі зеків із ПВК «Вагнер» і намагається відкинути наші сили з районів Майданчика та Червонопопівки.

Російське військове командування певної ланки, яке знаходилося у Кремінній, вже переміщене до Рубіжного.

Теги: війна росія окупанти Луганщина

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