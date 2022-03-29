Кім розповів важливі подробиці удару по Миколаєву (відео)

Глава ОВА Віталій Кім розповів, що перед вибухом вдалося вивести з будівлі приблизно 100 людей

Російські окупанти вранці 29 березня обстріляли Миколаїв та влучили у будівлю обласної адміністрації, вона частково зруйнована. Про це повідомив керівник облдержадміністрації Віталій Кім.

«Не приховаєш цього – влучили у будівлю держобладміністрації. Розвалили половину будівлі, у кабінет мій влучили. По людях, по жертвах – більшість вийшли, врятувалися дивом. Нині під завалами шукаємо трьох цивільних. Близько 50-100 вийшли. Трьох військових теж шукаємо. Поки що втрати мінімальні», – розповів Кім у новому відеозверненні.

На його думку, удар по Миколаївській ОДА означає, що окупанти передумали наступати на місто. «Оскільки в класиці, якщо ти збираєшся щось захоплювати, тобі потрібен пункт управління областю, куди підведені всі мережі, комунікації, зв'язок. Вони зрозуміли, що Миколаїв не візьмуть і вирішили передати вітання», – вважає Кім.

Зазначимо, як повідомили у ДСНС, внаслідок обстрілу дев'ятиповерхова будівля ОДА частково зруйнована. З-під завалів дістали дев'ятьох постраждалих.

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