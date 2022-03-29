Росія має припинити спроби фінансового терору українців – заява Нацбанку

Відповідно до Конституції, єдиною грошовою одиницею України є гривня

Інформація про введення російського рубля надходить з частково окупованих територій Запорізької та Херсонської областей

Національний банк України вважає неприпустимими дії Росії щодо обмеження обігу готівкової та безготівкової гривні та запровадження обігу російського рубля на тимчасово окупованих територіях. Про це сказано у заяві НБУ.

Інформація про введення російського рубля надходить з частково окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

«Відповідно до Конституції, єдиною грошовою одиницею України є гривня. Випуск та обіг на території України інших грошових одиниць і використання грошових сурогатів як засобу платежу забороняється. Банківська система України спроможна здійснювати належне обслуговування населення, а Національний банк та банки – продовжувати забезпечувати обіг гривні на тимчасово захоплених територіях відповідно до законодавства України», – заявив Нацбанк.

Водночас у НБУ вимагають від центрального банку РФ негайно припинити дії щодо запровадження обігу інших платіжних засобів на тимчасово захопленій території України. Це є порушенням норм міжнародного права.

«Держава-агресор повинна припинити свої спроби фінансового терору українців. Національний банк звертається до офісу Генерального прокурора України з проханням врахувати цю інформацію під час підготовки позовів до відповідних міжнародних судів», – наголошено у заяві Нацбанку.