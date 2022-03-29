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    Думки вголос

    Росія не здатна до конструктивних переговорів

    • Михайло Басараб

      політолог, активіст Руху опору капітуляції

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    Українська делегація все одно намагається знайти варіант припинення війни - Росія не здатна до конструктивних переговорів
    Українська делегація все одно намагається знайти варіант припинення війни
    фото: пресслужба Офісу президента

    Росіяни – демонстративний тип колективної особистості

    З Росією не вдасться домовитися. Ніколи. Демонстрація примусу і насильства є сенсом їхнього існування.

    Пострадянська Україна була сприятливим полігоном для впровадження росіянами стратегії м‘якої сили.

    Через тривалу русифікацію, деукраїнізацію і репресивне знищення національної еліти українці вийшли з СРСР переважно лояльними до росіян і всього російського. Без застосування сили Москва могла міцно утримувати Україну в своїх обіймах. Але ж російська ментальна сутність щораз вилазила нагору, щоб демонстративно покарати і змусити. Робилося це винятково для самовдоволення.

    Зараз, коли ми всі усвідомлено хочемо розірвати з ними назавжди, коли вони остаточно втратили шанс на м’яке упокорення України, тим більше годі сподіватися, що вони з власної волі захочуть нормально з нами співіснувати. Це неможливо, бо це суперечить сенсу їхнього існування.

    Росіяни – демонстративний тип колективної особистості. Для них надважливо виглядати відповідним чином. Значно менше їх турбує те, ким вони є насправді. Звідси ж і типовий образ пересічного мешканця депресивної російської глибинки, який існує в жалюгідних умовах, але єдиною наснагою для його перебування на цьому світі є думка про те, що їх бояться.

    Джерело: блог Михайла Басараба

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти історія війна українці Україна СРСР окупація #stoprussia
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    Росія не здатна до конструктивних переговорів