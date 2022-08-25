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Кіпр може передати Україні свої системи ППО, але є умова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кіпр може передати Україні свої системи ППО, але є умова
Структура протиповітряної оборони Кіпру складається з систем 9К330 «Тор» малої дальності та 9К37 «Бук» середньої дальності
фото з відкритих джерел

Понад 35 років тому США ввели ембарго на продаж зброї Кіпру

США будуть переконувати Кіпр передати свої старі системи ППО українській армії, після купівлі «Залізного купола» в Ізраїля. Про це повідомляє Forbes.

Зараз структура протиповітряної оборони Кіпру складається з систем 9К330 «Тор» малої дальності та 9К37 «Бук» середньої дальності дії.

На заміну цих систем Нікосія планує придбати систему ППО «Залізний купол» в Ізраїля. Для цього США мають схвалити це рішення, оскільки понад 35 років тому ввели ембарго на продаж зброї Кіпру.

У разі зняття такого ембарго, Кіпр надалі зможе замовляти у США інші системи, які потрібні для оборони країни. Тому країна зможе отримати велику вигоду, якщо передасть свої системи ППО Україні.

Нагадаємо, банкова повідомила, коли Україна отримає нові системи ППО.

Як раніше повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, українські системи протиповітряної оборони (ППО) збивають у середньому половину російських ракет.

Нагадаємо, Німеччина повідомила, коли передасть Україні систему ППО IRIS-T.

Читайте також: Чому Україна має право вимагати засоби протиповітряної оборони
Теги: США Кіпр військова техніка війна окупація

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