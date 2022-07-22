Німеччина повідомила, коли передасть Україні систему ППО IRIS-T

Одна з найсучасніших систем протиповітряної оборони перебуває ще на стадії виробництва

Система протиповітряної оборони IRIS-T перебувають в Німеччині ще на стадії виробництва. Вона буде готова для передачі її в Україну наприкінці літа. Про це заявила голова МЗС Німеччини Анналени Бербок в інтерв'ю DW.

«Наша проблема, як і у багатьох європейських держав, полягає у тому, що у запасах є не все, що потрібно Україні. Тому ми відправимо в Україну, наприклад, IRIS-T – одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони, яка нині знаходиться лише на стадії виробництві та, сподіваюся, буде готова наприкінці літа. І так, ми завжди перевіряємо, що ще можна зробити, аби підтримати Україну ще більше», – розповіла Бербок.

Дальність дії IRIS-T SLM, які виробляє компанія Diehl Defense, становить 40 кілометрів, а висота – 20 кілометрів. За допомогою цієї системи ППО можна збивати бойові літаки, вертольоти, крилаті ракети, вражати реактивну артилерію, безпілотники, протирадіолокаційні ракети та бомби.

Бербок наголосила, що постачання зброї та загалом допомога Україні «це не перегони за місцем у рейтингу».

«Йдеться про спільну підтримку України з боку усієї міжнародної спільноти, країн-членів НАТО. І саме тому ми поєднуємо нашу підтримку з підтримкою, яку надають інші, тому що в деяких категоріях у нас не все є в запасі. Наприклад, разом із Нідерландами ми поставляємо гаубиці. Частково ми намагаємося отримати боєприпаси в інших країнах, бо ми не маємо потрібних», – підсумувала Бербок.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що уряд Німеччини розглядає можливість передати Україні німецькі системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

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