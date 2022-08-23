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Банкова повідомила, коли Україна отримає нові системи ППО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова повідомила, коли Україна отримає нові системи ППО
Західні системи ППО потрібні для того, щоб закрити небо над Україною
фото з відкритих джерел

В Офісі президента запевняють, що поставки відбудуться невдовзі

Уже восени цього року Україна отримає західні системи протиповітряної та протиракетної оборони. Про це повідомив заступник керівника офісу президента з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Андрій Сибіга в інтерв'ю РБК-Україна.

«Потрібно і закрити небо, це теж президент відверто у всіх розмовах доводить до своїх партнерів, тому ми очікуємо системи протиповітряної і протиракетної оборони», – сказав він.

За його словами, в Офісі президента досить оптимістично налаштовані, бо бачать чіткі перспективи і часові рамки, коли поставки цих вкрай необхідних систем відбудуться.

Як раніше повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, українські системи протиповітряної оборони (ППО) збивають у середньому половину російських ракет.

Нагадаємо, Німеччина повідомила, коли передасть Україні систему ППО IRIS-T.

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