Банкова повідомила, коли Україна отримає нові системи ППО

Західні системи ППО потрібні для того, щоб закрити небо над Україною

В Офісі президента запевняють, що поставки відбудуться невдовзі

Уже восени цього року Україна отримає західні системи протиповітряної та протиракетної оборони. Про це повідомив заступник керівника офісу президента з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Андрій Сибіга в інтерв'ю РБК-Україна.

«Потрібно і закрити небо, це теж президент відверто у всіх розмовах доводить до своїх партнерів, тому ми очікуємо системи протиповітряної і протиракетної оборони», – сказав він.

За його словами, в Офісі президента досить оптимістично налаштовані, бо бачать чіткі перспективи і часові рамки, коли поставки цих вкрай необхідних систем відбудуться.

Як раніше повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, українські системи протиповітряної оборони (ППО) збивають у середньому половину російських ракет.

Нагадаємо, Німеччина повідомила, коли передасть Україні систему ППО IRIS-T.